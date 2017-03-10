Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб английской национальной команды. Он будет совмещать эту должность с работой в клубной академии «Ливерпуля».
По информации британских СМИ, 36-летний Джеррард провел предварительные переговоры с техническим директором Футбольной ассоциации Англии Дэном Эшвортом. По всей вероятности, Стивен будет работать с одним из молодежных составов.
Стивен Джеррард отыграл 114 матчей в составе сборной Англии и забил 21 гол.
Источник — Independent
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