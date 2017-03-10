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Шевченко вызовет Шахова и Малиновского на матч с Хорватией

Эти игроки имеют больше всего игровой практики среди всех украинских легионеров

  • 10.03.2017 10:33
  • 849 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК ПАОК. Евгений Шахов
© ФК ПАОК. Евгений Шахов

Євген Шахов та Руслан Малиновський допоможуть збірній України у Хорватії.

Уже невдовзі головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднить список гравців, які готуватимуться до поєдинку з Хорватією.

У переліку запрошених на цю гру будуть двоє легіонерів - Євген Шахов та Руслан Малиновський. Саме ці футболісти нині мають найбільше ігрової практики з-поміж усіх українців, що виступають за кордоном. Тому цілком логічно, що Шахов та Малиновський поїдуть до Хорватії.

Руслан Малиновський вразив своїх прихильників в 1/8 фіналу Ліги Європи. У гостьовому матчі проти «Гента» українець обвідним потужним ударом зі штрафного відкрив рахунок і поклав початок розгрому. Згодом Малиновський записав у свій актив і гольовий пас. У підсумку «Генк» виграв з рахунком 5:2 і, фактично, забезпечив собі вихід до чвертьфіналу.

Додамо, що наразі невідомо, які ще легіонери поїдуть до Хорватії у складі національної збірної України.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.03.2017 11:24
    +1
    А що йому ще залишається робити, мусить викликати, маю надію, що цього разу Коно сидітиме у запасі. бо в іншому випадку при відборі та у захисті доведеться грати із мінус одним гравцем, а хорвати зайвого без проблем розіграють.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 10.03.2017 11:34
    +1
    PatriotUA, 10.03.2017 11:24
    А що йому ще залишається робити, мусить викликати, маю надію, що цього разу Коно сидітиме у запасі. бо в іншому випадку при відборі та у захисті доведеться грати із мінус одним гравцем, а хорвати зайвого без проблем розіграють.
    Да и против Хорватии придется играть процентов 80 в защите! Тот Коно точно не помощник. Особенно в нынешней форме!
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