Шевченко вызовет Шахова и Малиновского на матч с Хорватией

Євген Шахов та Руслан Малиновський допоможуть збірній України у Хорватії.

Уже невдовзі головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднить список гравців, які готуватимуться до поєдинку з Хорватією.

У переліку запрошених на цю гру будуть двоє легіонерів - Євген Шахов та Руслан Малиновський. Саме ці футболісти нині мають найбільше ігрової практики з-поміж усіх українців, що виступають за кордоном. Тому цілком логічно, що Шахов та Малиновський поїдуть до Хорватії.

Руслан Малиновський вразив своїх прихильників в 1/8 фіналу Ліги Європи. У гостьовому матчі проти «Гента» українець обвідним потужним ударом зі штрафного відкрив рахунок і поклав початок розгрому. Згодом Малиновський записав у свій актив і гольовий пас. У підсумку «Генк» виграв з рахунком 5:2 і, фактично, забезпечив собі вихід до чвертьфіналу.

Додамо, що наразі невідомо, які ще легіонери поїдуть до Хорватії у складі національної збірної України.