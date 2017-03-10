Защитника Лейкерс ограбили во время Матча всех звезд

Захисника «Лейкерс» Ніка Янга пограбували на $500 000. Зловмисники пробралися в будинок баскетболіста в лютому, коли той брав участь в Матчі зірок НБА, інформує The Los Angeles Times.

Грабіжники винесли коштовності та ішні речі. Це вже не перше пограбування гравця. 2014 року зловмисники винесли з його попереднього помешкання речей на $100 000.