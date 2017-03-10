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Защитника Лейкерс ограбили во время Матча всех звезд

Воры пробрались в дом Ника Янга и вынесли «добра» на полмиллиона долларов

  • 10.03.2017 10:30
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hypebeast.com. Ник Янг
© hypebeast.com. Ник Янг

Захисника «Лейкерс» Ніка Янга пограбували на $500 000. Зловмисники пробралися в будинок баскетболіста в лютому, коли той брав участь в Матчі зірок НБА, інформує The Los Angeles Times.

Грабіжники винесли коштовності та ішні речі. Це вже не перше пограбування гравця. 2014 року зловмисники винесли з його попереднього помешкання речей на $100 000.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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