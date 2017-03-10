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Виталию Мутко запретили участвовать в выборах в совет ФИФА

В организации хотят уменьшить влияние государственных структур на футбол

  • 10.03.2017 10:18
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uznayvse.ru. Виталий Мутко
© uznayvse.ru. Виталий Мутко

Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола, в связи с чем не сможет участвовать в выборах в совет организации. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что отстранение Мутко, который занимает пост вице-премьера РФ, от участия в выборах связано с тем, чтобы уменьшить влияние государственных структур на футбол, а не с исследованием ФИФА фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в России.

Выборы четырех членов в совет ФИФА от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдут на очередном конгрессе УЕФА 5 апреля в Хельсинки.

Совет ФИФА был создан в феврале прошлого года, заменив генеральный секретариат федерации и исполнительный комитет. Создание совета - одна из главных реформ ФИФА, предпринятая Джанни Инфантино после своего избрания в феврале прошлого года. Реформа подразумевала разделение административной структуры организации на совет и генеральный секретариат. Функции совета и генерального секретариата ФИФА строго разграничены: совет решает стратегические, «политические» вопросы, в обязанностях генерального секретариата - контроль за текущей и коммерческой деятельностью, при этом совет выполняет функцию надзора за деятельностью генерального секретариата и комитетов.

В состав совета войдут 37 членов - президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе УЕФА.

Источник — ТАСС

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