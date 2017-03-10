СЕВИДОВ: «Возвращаемся в Мариуполь и 14-го марта проведем спарринг»

Наставник «Ильичевца» Александр Севидов прокомментировал результаты матча с харьковским «Гелиосом» (1:1) и подвел итоги сборов.

- Спарринг с «Гелиосом» могу отнести к категории игр, которые «очень жаль, что не выиграли». Мы не реализовали очень много голевых моментов и практически ничего не позволили создать сопернику. Тем не менее, сыграли вничью. Несмотря на такой результат, за показанную игру я ребят могу только похвалить. Они вышли на поле с желанием (возможно даже с чрезмерным) и выполняли все, что мы от них требуем. Наше пребывание в Анталии было длительным и накопилась усталость. Самое важное, что мы вышли из последних игр без травм и повреждений. Считаю, что сбор мы закончили на мажорной ноте.

- «Ильичевец» провел в Сиде более месяца. Как Вы, в целом, оцениваете этот этап подготовки?

- Это был довольно тяжелый сбор. Все-таки психологически целый месяц находиться в одном месте, в одном отеле очень сложно. Но таковы наши реалии. Команда выполнила весь объем запланированной работы и, в целом, достигла того, что мы хотели видеть в игре. Хотя, естественно, есть шероховатости, над которыми мы будем дальше работать. Время у нас еще есть. К ребятам нет никаких претензий. Уверен, этот совмещенный сбор пойдет нам в копилку. Как и те спарринги, которые мы сыграли. Мы играли с командами, которые исповедуют различные игровые стили. Провели очень хорошие игры как на первом сборе (с «Тоболом», «Сараево»), так и на втором (БАТЭ, «Слуцк», «Балканы», «Рух», «Фреденсборг», «Гелиос»).

Порадовало, что погода не помешала нам полноценно тренироваться. Из-за дождей мы не потеряли ни одного дня. Теперь возвращаемся в Мариуполь и 14-го марта проведем спарринг. К сожалению, любительские мариупольские команды по разным причинам отказались с нами играть, но, думаю, мы найдем соперника.

- Задача «Ильичевца» на весеннюю часть чемпионата осталась прежней?

- Да, цель неизменна. Но мне многие футбольные люди сейчас говорят, что различные силы в украинском футболе очень не хотят видеть «Ильичевец» в Премьер-лиге. Надеюсь, что такое понятие как fair-play — это не пустой звук, и все будет решаться на футбольном поле, а не за его пределами.