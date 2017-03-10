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СМИ: состав Хорватии на матч с Украиной практически известен

Главный тренер хорватов Анте Чачич определился со списком необходимых ему игроков

  • 10.03.2017 10:12
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croatiansports.com. Анте Чачич
© croatiansports.com. Анте Чачич

Чем ближе 24 марта, тем больше внимания хорватские СМИ уделяют предстоящему сражению их национальной команды с Украиной.

Вчера стали известны фамилии многих футболистов, которым наставник клетчатых уже направил приглашения в их клубы. И хотя официально Анте Чачич назовет состав только 17 марта, наши коллеги уверены, что их инсайдерской информации можно доверять.

В центре обороны сыграет проверенная парочка Вида—Чорлука

Итак, новых имен ждать не стоит. Как и предполагал Деян Ловрен, он не получил вызова на поединок против Украины, так как последний раз появлялся на поле в составе Ливерпуля аж 31 января. Исходя из этого, а также некоторых других факторов, можно с большой долей уверенности предположить, что скорее всего места в центре обороны хорватов 24 марта займут проверенные бойцы Домагой Вида и Ведран Чорлука, в клубы которых уже пришли соответствующие бумаги от ХФС. Приглашен и еще один центрбек — Марко Лешкович из загребского Динамо, а также его коллега по амплуа Матей Митрович из Бешикташа. Однако учитывая, что представитель турецкого ФК последний раз выходил на поле 10 февраля, можно предположить, что Марко с Матеем будут на подхвате у спаянной парочки Вида—Чорлука.

Вызвал Чачич и троицу вратарей. С первым номером особых проблем нет — это голкипер Монако Даниэль Субашич. В случае чего его могут заменить Иван Варгич из Лацио и загребский динамовец Доминик Левакович.

Не будет призван на этот раз в национальную команду Анте Чорич, которого отдадут «в аренду» наставнику хорватской молодежки Ненаду Грачану для участия в матче против Словении 23 марта.

Чачич не замечает Пашалича и отправит на фланг Манджукича

Удивляет хорватских журналистов полный игнор со стороны Чачича молодого хавбека Милана Марио Пашалича, который хоть и не имеет постоянного места в основном составе россо-нери, но регулярно выходит на замены в Серии А и даже забивает…

Естественно, получили свои приглашения Лука Модрич, Шиме Врсалько, Иван Ракитич, Марцело Брозович, Милан Бадель, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Матео Ковачич, Марио Манджукич и Марко Пьяца, которые, как полагают СМИ, сразу же после игры с Украиной получат отдых и не примут участия в товарищеском поединке против Эстонии (28 марта). К слову, именно кто-то из туринской пары, по мнению балканских экспертов, заменит в стартовом составе дисквалифицированного Ивана Перишича.

Позвал на игру с украинцами Чачич и нападающего Спортинга Дуе Чопа. И это несмотря на то, что форвард в последних пяти матчах своего клуба провел на поле всего 25 минут.

Добавим, что из чемпионата Хорватии в сборную будут вызваны только четыре футболиста: загребские динамовцы Ливакович, Лешкович и Пиварич, а также игрок Риеки Филип Брадарич. В общем, если посчитать да расставить ребят по позициям, получается картина маслом. Проскочить могут одна-две фамилии. Максимум. Если, конечно, никто не сломается…

Даниил РАДОВСКИЙ

Источник — zbirna.com

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