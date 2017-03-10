Олег БЛОХИН: «Сказал Суркису о первом месте – он схватился за голову»

Самым успешным тренером в истории сборной Украины по-прежнему остается Олег Блохин. Только ему за все время независимости удавалось занимать с национальной командой первое место в отборочной группе. Причем именно такую задачу —опередить всех конкурентов — он озвучил общественности на своей презентации. С этой темы и начался разговор с легендарным специалистом.

— Олег Владимирович, признайтесь, тогда, осенью 2003 года, вы экспромтом сказали по поводу первого места в группе или же подготовили это громкое заявление?

— Я об этом подумал, как только мое назначение стало реальностью. Сам для себя решил — хватит с нас этих плей-офф, нельзя доводить дело до случая.

«Никто, конечно, не ожидал от меня таких слов»

— Вы ведь даже не знали, с кем предстоит конкурировать…

— Конечно, это было рискованное заявление. Когда я сказал о первом месте Григорию Суркису, он схватился за голову. Подумал, наверное: «Кого я взял на работу…» (Улыбается.) Кто-то скажет, что нам повезло с жеребьевкой, но я так не считаю. У нас была очень крепкая отборочная группа. Два участника чемпионата Европы — греки, которые выиграли португальское первенство, и датчане. Плюс турки — бронзовые призеры чемпионата мира. Какое ж это везение?

Безусловно, никто не ожидал услышать от меня такие слова. Обычно тренер в подобных ситуациях страхуется, но я решил с помощью этого заявления лишний раз простимулировать ребят. Думаю, получилось. В общем, это был продуманный ход.

— На первом собрании вы сказали футболистам то же самое?

— Конечно. Там было два ключевых момента —престиж сборной и первое место в группе. Сразу сказал, кто не будет дорожить правом надевать футболку главной команды страны, тому лучше сюда не приезжать.

— Многие специалисты считают, что по подбору игроков сборная образца чемпионата мира 2006 года — до сих пор самая сильная…

— Квалифицированных футболистов действительно хватало, но так уж получилось, что перед каждым матчем у нас возникали какие-то кадровые проблемы. Приходилось порой и половину основы менять. Вспомни, какая у нас была ситуация с правым защитником! Кто там только ни играл…

— Зато у вас никогда не было проблем с нападающими. Сейчас такого выбора нет и в помине. Согласны?

— Пожалуй, да. Хотя опять-таки — на чемпионате мира наш основной форвард, Андрей Шевченко, получил травму и в поединках плей-офф действовал не на максимуме своих возможностей. Так что трудностей хватало.

— Вы помните, как все начиналось?

— Конечно, помню. Тяжело было — не то слово! На жилах вырвали ничью в Дании и победу в Казахстане. Такая спарка была — врагу не пожелаешь. Только вернулись из Копенгагена — нужно сразу лететь на следующий матч. И куда лететь! Подготовки как таковой не было.

Календарь был очень сложный, но именно эти первые поединки добавили уверенности, сплотили коллектив. Думаю, из Казахстана мы возвращались не только с победой, но и с командой, которая в тот момент как раз и состоялась. Впрочем, в том отборочном цикле переломным был каждый матч. В Турции, с Данией дома, с Грецией в гостях.

— Стандарты вас тогда здорово выручали…

— Мы уделяли этому компоненту много внимания, наигрывали, тренировали. Самый памятный гол — это мяч Андрея Русола на чемпионате мира в ворота Саудовской Аравии. Да и в Дании Андрюха Гусин после углового, кажется, забил. В Албании нам стандарты обеспечили победу. Действительно, это был наш козырь. Было кому подавать, было кому забивать.

«С клубами мы всегда находили общий язык»

— После четырех туров у вас было восемь очков. Сейчас у национальной команды такие же турнирные показатели. Параллели уместны?

— Тяжело сказать. Тогда мы считали это приемлемым результатом (две игры провели на выезде), а как сейчас, нужно спрашивать у нынешних тренеров, которые делают анализ. Могу лишь сказать, что у сборной нынче тоже крепкая, ровная группа, в которой собралось четыре участника недавнего Евро-2016.

— Новый год вы открывали в Албании — 9 февраля, и это до сих пор считается самым ранним официальным началом в истории сборной. Премьерные матчи года проводить, наверное, даже сложнее, чем первые поединки всего отбора. Не так ли?

— Разумеется. Когда ты несколько месяцев вообще не видишь команду, сложно потом за пару дней дать ей всю необходимую информацию. А тут еще специфика зимнего отпуска, сборы только начались, готовность еще не та… Хорошо, что нам удалось организовать неделю подготовки в Турции, это нам очень помогло.

— Нынешний наставник сборной Украины тоже думал получить некоторое время для зимнего сбора, но, скорее всего, не нашел понимания у клубных тренеров. Тур на один день — и то сдвинули с огромным трудом. Во времена вашей работы таких проблем не было?

— В общем и целом — нет, не было. Я настаивал, федерация меня поддерживала, клубы шли навстречу. Может, не все были довольны, но мы как-то договаривались. Заранее все продумывали. Не нужно ведь забывать, что хозяева ФК платят большие деньги, и тренерам тоже надо готовить команды. Так что необходим компромисс.

«Сейчас у сборной хороший сплав молодости и опыта»

— Олег Владимирович, вам импонируют первые тренерские шаги Андрея Шевченко?

— Видно, что он не боится рисковать, ставит в состав молодежь. В то же время костяк сборной составляют футболисты, которые играют в команде уже очень давно, — Андрей Пятов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Руслан Ротань, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка. Да и того же Богдана Бутко мы еще в 2012-м привлекали. Получается хороший сплав молодости и опыта.

— Многие украинские исполнители разъехались по европейским клубам, но там они почти не играют. С чем это связано?

— Мне сложно об этом судить, не зная всех деталей, но, приезжая туда, нужно выходить на поле, а не просто там жить. Мне бы было стыдно, попади я в такую ситуацию. Можно, конечно, списать все на незнание языка и отличия в менталитете, но если ты играешь, то ты играешь. Никуда ты не денешься.

— Вы долго учили язык?

— Долго, но все-таки заговорил на греческом. Тяжелый язык, но меня жизнь заставила.

— Украинский футбол по понятным причинам находится в сложнейшей ситуации. Каким вы видите выход из нее?

— Должна заиграть молодежь. Все очень просто. Клубы не могут платить большие деньги иностранцам — это тоже очевидно. Главное, чтобы молодые ребята получали место в составе не за красивые глаза, а путем преодоления конкуренции. Тут еще нужно и акценты расставить, а то у нас в 23 года ты еще молодой. Да в этом возрасте нужно уже что-то показывать! И потом желательно не заканчивать в 28 — таких примеров тоже, к сожалению, достаточно.

«В Хорватии нас, наверное, устроит ничья»

— Психология у современных футболистов, пожалуй, действительно хромает. Взять, к примеру, Евгения Хачериди — не поймешь, что ему в этой футбольной жизни нужно. Когда вы работали с этим защитником, ощутили на себе все сложности его характера?

— Я не стану копаться в прошлом. Просто могу сказать, что Женя сам себя доводит до такого состояния. У него колоссальные данные! Но надо разобраться в себе. Тренеру сложно постоянно его поддергивать, заставлять — он же все-таки не мальчик. Жаль, что из-за глупостей человек разбазаривает свой талант. По игровым качествам, подчеркну, Хачериди — один из сильнейших исполнителей в Украине.

— Вы хорошо знаете и Андрея Ярмоленко, у которого психология на более устойчивом уровне. Хотя ему сейчас непросто. Согласны?

— Эпопея с его переходом, возможно, действительно затянулась, но мне тяжело об этом говорить, не зная, были ли конкретные предложения, которые бы всех устроили. Конечно, Андрею хочется поиграть в зарубежном чемпионате, и нам было бы интересно за ним посмотреть. Для киевского Динамо он сделал очень много, и я желаю ему только удачи.

— Интуиция вас редко подводит. Что она вам подсказывает относительно 24 марта? Чего ждать от сборной Украины в Хорватии?

— Будет игра на результат. Думаю, нас вполне устроит ничья, поэтому футбол будет немного закрытым. Сложный матч, конечно. С лидером группы, на выезде… Тяжело что-то предсказывать, да и не любитель я таких вещей. Знал бы прикуп — жил бы в Сочи (улыбается).

Евгений ГРЕСЬ