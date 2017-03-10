Александр БУХАРОВ: «Манчестер Юнайтед забил не я, а наша команда»

«Ростову» не удалось порадовать родные трибуны победой в стартовом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, однако боевая ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1) воодушевила болельщиков и устроила футболистов, даже несмотря на гол, пропущенный на своем поле.

Генрих Мхитарян в первом тайме замкнул передачу Златана Ибрагимовича, но после перерыва ростовчане ответили атакой с красивым пасом Тимофея Калачева из глубины и четким завершением от Александра Бухарова. «Мой гол? Забил не я, а наша команда. Просто получилось оказаться в нужном месте в нужное время. Отличный пас Калачева, и я просто переиграл вратаря», - отметил экс-форвард «Зенита» в интервью UEFA.com.

«Очень хотели выиграть дома, но с учетом того, что пропустили первыми, ничью можно считать хорошим результатом. Во втором тайме проявили характер, могли и вовсе дожать соперника. Важно, что верили до конца в свой успех, - добавил Бухаров, отметив заодно поддержку болельщиков. - Они сегодня были прекрасны. Спасибо! Во многом благодаря им нам удалось сравнять счет».

Еще больше комплиментов заслужил после игры Калачев. В том числе - от самого Жозе Моуринью. Сам футболист уже смотрит в будущее: «Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло. Нужно двигаться дальше».

«Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально. Для нас это хороший опыт, - заявил Калачев, отвергнувший предположения о пиетете перед английским грандом. - Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч».