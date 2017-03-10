Артем ФРАНКОВ: «Героический камбэк оказался с душком»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков подвел итоги камбэка «Барселоны» в противостоянии с ПСЖ (6:1) и выхода каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Фу-х, слава Богу, наконец-то пуканы рвутся по всего лишь футбольному поводу... Кстати, вот и объяснение очередного пришествия в Киев вонючего тумана - он сразу после матча попер!

В общем-то, можно и подытоживать.

1. Эпизод Мёнье - Неймар: Айтекин имел право ставить пенальти, то есть криминала там, скорее всего, нет. Тем более для ПСЖ не впервой зарабатывать пенальти с помощь подката головой вперед, они уникумы в этом плане - с «Лудогорцем» тоже такой заработали (Тиаго Силва, кажется).

Ну и черт с ним, с этим моментом, тем более было еще масса всего сомнительного, с чем арбитр справлялся довольно спокойно.

Сомнение осталось, но скорее всего, я был не прав.

2. А вот теперь самый криминал попер... Конечно, Маскерано фолил на Ди Марии - пенальти чистый, и вопрос был лишь в том, красную или желтую показывать аргентинцу. К слову, признание и вообще ценное мнение самого игрока здесь мало что значит, не в нем дело.

3. Остаюсь при той же точке зрения, что и подавляющее большинство (хотя демократия тут неуместна) - Денис Суарес заслуживал желтой за симуляцию (которая становилась для него второй), но никак не «точки».

А контакт небольшой действительно имел место быть (рука Маркиньоса на шее Суареса), и есть у меня предположение, что по этому моменту руководство предъявлять арбитру претензию не будет - или предъявит, но не слишком большую.

Мое толкование происшедшего: конечно, никакого заговора, просто неизбалованный звездными и горловыми матчами Дениз Айтекин ехал на предположительно проходную игру, а попал в котел «Камп Ноу», где бурлили такие страсти, что он в конце концов поддался то ли давлению, то ли обаянию, то ли и тому, и другому.

Итого. Как ни крути, героический камбэк оказался с весьма явственным душком, и от этого никуда не деться. Я категорически против того, чтобы использовались аргументы типа «спасибо арбитру, он помог совершить чудо и на долгие годы воздвигнуть футбольный идеал» (можно подумать, что если бы Барса вылетела, то мир провалился бы в тартарары) и «Барселона» своей выдающейся игрой, напором и запором... простите, задором заслужила, чтобы арбитр чуточку посвистел в ее пользу» (всегда интересовало, как бы количественно пересчитать - когда команда заслужила левак, а когда это обыкновенный судейский ляп), а также бессмертное «в этот вечер главным победителем стал Его Величество Футбол».

Картину нужно видеть во всем ее многообразии, когда великолепии, а когда и неприглядности - к слову, эти 6:1 ничуть не отменяют отвратительной игры каталонцев в Париже, о ней также нужно помнить; «Барселона» - великий клуб и великая команда, со своим неповторимым шармом и стилем, с безусловно героическими достижениями; но истерические припадки на тему «Ах, Барсочка! Только она и никто другой!» желания присоединиться к ним не вызывают. Равно как и рассмотреть некую особенную красоту футбола за таким судейством. Ошибки всякие случаются, но всему есть предел, братцы и сестрицы. В данном случае этот предел был явственно преодолен.

«Челси» вспомнили? Могу еще и удалении Пепе, нарисованное Месси, припомнить - тоже была дивная история... Но не в этом дело. Я не обвиняю «Барсу» в работе с судьями и не выстраиваю теорию заговора (несмотря на специальное «замыливание» момента с фолом Маскерано на Ди Марии), я только не понимаю тех, кто ЧЕРЕСЧУР, на мой взгляд, радуется победе, добытой таким вот способом. Именно поэтому я могу провозгласить матч непревзойденным шедевром в плане драматизма (опять-таки без первого поединка ничего бы не было), но в плане игры - никак не получается.

Как я повел бы себя, если бы на месте «Барсы» было «Динамо», «Металлист», «Челси» - то есть те, к кому я, мягко говоря, неравнодушен? Не знаю, интересно было бы попробовать и проверить. По крайней мере, мое боление ничуть не мешает мне признавать игру «Челси» в сезоне-2011/12 героической, но чрезвычайно непривлекательной или, скажем, отмечать пенальти, который мог полностью переменить недавний матч «Челси» - «Суонси». Думаю, так правильно и от «Челси» точно не убудет.

Кстати, хорошо так нишу заполнили: 6:2 отыгрывались (Партизан - КПР), 5:1 отыгрывались (Реал - Боруссия М), теперь вот и 4:0!», – написал Франков в своей конференции.