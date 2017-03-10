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Жозе МОУРИНЬО: «Помирились с Калачевым после матча»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1)

  • 10.03.2017 08:24
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mirror.co.uk. Жозе Моуриньо
© mirror.co.uk. Жозе Моуриньо

Ничья со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» является положительным результатом для английского футбольного клуба. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер МЮ Жозе Моуриньо.

В четверг «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:1.

«Касательно обстоятельств, результат достаточно положительный, но дома надо выигрывать, чтобы пройти дальше, - сказал Моуриньо. - «Ростов» - отличная команда, для них не проблема играть на больших стадионах. Они в воскресенье играют против «Терека», мы - в понедельник против «Челси», у нас меньше времени на восстановление. Но с этим результатом можно сказать, что мы одной ногой в четвертьфинале, надо выигрывать».

Португальский наставник МЮ отметил, что болельщики «Ростов» за время, которое английский клуб провел в Ростове-на-Дону, чтобы сыграть в матче 1/8 финала Лиги Европы с местной командой, проявили себя только с положительной стороны. «Все было отлично: начиная с нашего прилета, болельщики проявили себя только с положительной стороны. Как и игроки, с которыми мы боролись за каждый мяч. Теперь встретим так же положительно», - заявил Моуриньо.

Моуриньо рассказал, что помирился с защитником «Ростова» Тимофеем Калачевым, с которым у него возник конфликт в середине второго тайма. «Мы после матча помирились друг с другом, высказали уважение. Самое главное, что я его поблагодарил за то, что они будут играть на «Олд Траффорде», - отметил тренер.

В середине второго тайма Калачев нарушил правила на сопернике, после чего подвергся критике со стороны Моуринью. В ответ футболист так же сказал несколько слов и указал пальцем на скамейку тренеру.

Ответная встреча состоится 16 марта в Манчестере.

Источник — ТАСС

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