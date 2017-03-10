Николай МОРОЗЮК: Мы переживаем за Хачериди, но это его личная проблема

Захисник «Динамо» Микола Морозюк розповів про матч з «Олімпіком», ситуацію з Хачеріді та про свої татуювання.

- У матчі з «Олімпіком» пощастило, що набрали 3 очки?

- Це футбол, буває, що забиваєш на першій хвилині, буває - на останній. Важливо, що билися, старалися здобути перемогу аж до останньої хвилини. І у нас все вийшло. У цей вечір везіння було на нашому боці, але, як правило щастить найсильнішим.

- Чого не вистачає нинішньому «Динамо»?

- Зараз команда будується, багато молоді, нових гравців. У клубу є велике майбутнє, головне - працювати, віддавати всі сили, як на тренуваннях, так і в грі. Тоді все буде.

- Як оцінюєте шанси «Динамо» на чемпіонство в цьому році?

- Звичайно, дуже складно наздогнати «Шахтар, але ми не збираємося здаватися, будемо битися до кінця. Ми не дивимося на гру «Шахтаря», головне - самим показувати хорошу, якісну гру, а очки вже порахуємо в кінці. У цьому сезоні вже навряд чи можна розраховувати на чемпіонство, але в наступному - постараємося проявити себе на всі сто, і поборотися за перше місце.

- Як на команду впливає ситуація з Хачеріді?

- Я не можу сказати, що сильно якось впливає, це не наші проблеми. Звичайно, ми переживаємо за Женю, при зустрічі намагаємося переговорити, підтримати. Але це його особиста проблема. Чим швидше він з нею розбереться, тим буде краще, як для нього, так і для нас.

- Ребров сказав, що Хачеріді несерйозно ставиться до тренування. Особисто ви помічали це за ним?

- Задайте краще це питання самому Хачеріді, і він відповість все як є.

- Мораєс заявив, що Ребров знищує гравців перед журналістами, маючи на увазі видалення в матчі з «Шахтарем». Як прокоментуєте? Чи дійсно іноді таке буває?

- Моя думка така, що Мораєс дійсно сильно підвів команду, піддався на провокацію. Якщо кожен буде піддаватися на провокації, що тоді вийде? Жуніор повинен нести відповідальність за свої дії. Те, що він вчинив неправильно - це однозначно. Але наскільки я пам'ятаю, ніяких різких висловлювань в сторону футболіста з боку тренера не було. Знищує - це сильно гучна заява.

- Відхід Мораєса виглядає нелогічним. Все-таки основний і забивний нападник.

- Наскільки я знаю, Мораєс не зіграє два місяці через дискваліфікацію. І тому пішов. Краще ж грати, а не сидіти без практики. Хоч навіть і в тому Китаї, але він буде грати. Цей перехід вигідний, як для клубу, так і для самого футболіста.

- Був випадок, коли ваша дружина, Ірина, в соціальній мережі висловила свою думку про київських уболівальників, і тоді на неї обрушився шквал критики. Як ви на це відреагували?

- Це не були слова на адресу вболівальників, це були слова конкретним людям, які не досить добре відгукувалися на адресу мене, і моєї сім'ї. З'явилися також люди, які виставили цю ситуацію зовсім інакше, в тому ракурсі, що це було звернення до всіх уболівальників. Але це не так. Люди, які адекватно дивляться на речі, нормально відреагували, навіть підтримали. Я не можу всім подобається, звичайно є і недоброзичливці. Ну а ось ця ситуація, що вийшла, буде уроком як для мене, так і для моєї дружини. Простіше за все, не реагувати взагалі ніяк, тому що знайдеться якийсь чоловік, що все викладе в таких фарбах, які йому цікаві. Ніхто не хотів образити уболівальників «Динамо», повірте. Я всіх поважаю, для мене цей клуб не просто клуб, я тут з дитинства, і знаю, яку відповідальність несу.

- Якщо я не помиляюся, у вас народився син напередодні нового 2016 року. Веселе було свято?

- Свято на подив було найспокійнішим в моєму житті. Відзначили у вузькому колі сім'ї, і вже о пів на першу лягли спати.

- Скільки у вас тату? Яке для вас найважливіше?

- Тату не так вже й багато. Коли я ще не знав, що буде син, записався в салон до тату майстра, і так вийшло, що він мене міг прийняти аж через два місяці, але тоді щось не склалося, і вийшло, він поставив мене саме на той день, коли народила дружина. Син народився о 5 ранку, а в 10 у мене запис, і довелося їхати прямо з пологового будинку. В тату салоні тоді пробув мало не цілий день.

- У неділю матч з «Зіркою», як йде підготовка? Чи є якісь особливі цілі?

- Готуємося як зазвичай, мета тільки одна - перемогти.

Костянтин КВАША