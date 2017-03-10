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Генрих МХИТАРЯН: «Ростов нас ничем не удивил»

Футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал о ничьей с российским клубом (1:1)

  • 10.03.2017 07:50
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twitter.com/henrikhmkh. Генрик Мхитарян
© twitter.com/henrikhmkh. Генрик Мхитарян

«Ростов» ничем не удивил футболистов «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом заявил армянский полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян.

Игра, прошедшая в Ростове-на-Дону в четверг, завершилась вничью 1:1. Мхитарян открыл счет в первом тайме, а после перерыва паритет восстановил нападающий «Ростова» Александр Бухаров.

«Не сказал бы, что «Ростов» нас чем-то удивил - мы их изучали, и они сыграли так, как мы и предполагали, - сказал Мхитарян. - Думаю, у нас есть все шансы пройти дальше - для этого нужно хорошо сыграть в ответном матче. Сегодня мы играли неплохо, но пропустили обидный гол».

«Я бы не стал винить поле в качестве игры, - сказал Мхитарян. - Оно было одинаковым для всех».

«Мне очень приятно, что сегодня так много людей пришло поддержать именно меня, я им очень благодарен. Я рад, что забил, но жалко, что мой гол не принес победу команде», - отметил полузащитник.

Ответный матч пройдет в Манчестере 16 марта.

Источник — ТАСС

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