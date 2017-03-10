Коноплянка вновь не попал в заявку Шальке

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка вновь не попал в заявку своей команды. На этот раз главный тренер клуба Маркус Вайнцирль оставил Коноплянку вне списка на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Боруссии» М (1:1).

В целом, Коноплянка был в заявке только в одном из шести последних матчей «Шальке» во всех соревнованиях, когда 4-го марта провел 6 минут в поединке чемпионата Германии с той же «Боруссией» М.

Всего в 2017-м году Коноплянка сыграл за «Шальке» 60 минут во всех турнирах.