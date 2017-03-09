Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Гент
2:5
Генк
09.03.2017, FT

Гент — Генк — 2:5. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Гент» — «Генк»

  • 10.03.2017 07:20
  • 482 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В первом поединке 1/8 Лиги Европы «Гент» — «Генк» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.