Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Шальке
1:1
Боруссия М
09.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке — Боруссия Мёнхенгладбах — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Шальке» — «Боруссия Мёнхенгладбах»

  • 10.03.2017 07:22
  • 309 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шальке. «Шальке» — «Боруссия Мёнхенгладбах»
© ФК Шальке. «Шальке» — «Боруссия Мёнхенгладбах»

В первом поединке 1/8 Лиги Европы «Шальке» — «Боруссия Мёнхенгладбах» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.