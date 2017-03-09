Дійсно класний навіс. Малиновський подає силою, а не парашутить як деякі І це опорник (принай...

Русик я просто тебя поздравляю, после травмы и приносить пользу дорогого стоит. А остальное как г...

Хотелось чтобы дружба игроков Шахтёра и Динамо приносило победы сборной Украины

ахмедка рыжий палкин рыжий и это рыжее чмо с отопыренными ушами дебил полный на поле мабудь родич

...да уж, принципиальный товарищ... такой принципиальный, что сначала постит в соцсетях, а через ...

Переходить в заведомо более слабый клуб вообще не камильфо. Парень вырос на регулярных выносах Ди...