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Генк с Малиновским громит Гент, Лион переигрывает Рому

«Шальке» с «Боруссией» Менхенгладбах и «Олимпиакос» с «Бешикташем» играют вничью

  • 10.03.2017 00:10
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«Гент» – «Генк» - 2:5
Голы:  0:1 – 21 Малиновский,  1:1 – 27 Калу,  1:2 – 33 Колли,  1:3 – 41 Саматта,  1:4 – 45 Уронен,  2:4 – 61 Кулибали,  2:5 – 72 Саматта.

«Гент» – Калинич, Кулибали, Митрович, Гершон, Сайеф (Саймон, 76), Жиго, Маттон, Верстрате (Рабиу, 46), Эсити, Калу, Пербе (Фоке, 76).
«Генк» – Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Посуэло, Берге, Малиновский (Хейнен, 81), Боэтиюс (Буффель, 46), Схрейверс (Троссард, 90), Саматта.

Предупреждения: Эсити (20), Кулибали (59), Рабиу (89).
Удаление: Эсити (84).

«Олимпиакос» – «Бешикташ» - 1:1
Голы:  1:0 – 36 Камбьяссо,  1:1 – 53 Абубакар.

«Олимпиакос» – Леали, Рецос, Сиссоко, Фигейраш, Ботиа (да Кошта, 64), Камбьяссо (Андре Мартинш, 70), Ромао, Фортунис (Марин, 74), Эльюнусси, Мантатис, Ансарифард.
«Бешикташ» – Фабрисио, Марсело, Адриано, Генюль, Тошич, Арслан (Озъякуп, 46), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма, Бабел, Абубакар (Тосун, 82).

Предупреждения: Арслан (15), Марсело (66).

«Лион» – «Рома» - 4:2
Голы:  1:0 – 8 Диакаби,  1:1 – 20 Салах,  1:2 – 33 Фасио,  2:2 – 47 Толиссо,  3:2 – 74 Фекир,  4:2 – 90 Ляказетт.

«Лион» – Антони Лопеш, Маммана (Фекир, 71), Морель, Рафаэл (Жалле, 46), Диакаби, Тузар, Гоналон, Вальбуэна, Толиссо, Геззаль (Корне, 76), Ляказетт.
«Рома» – Алиссон, Фасио, Жезус, Эмерсон, Манолас, Наингголан (Перотти, 85), Стротман, Салах, де Росси (Паредес, 82), Бруно Перес, Джеко (Эль-Шаарави, 90).

Предупреждения: Эмерсон (41), Тузар (62), Манолас (66).

«Шальке» – «Боруссия» М - 1:1
Голы:  0:1 – 15 Хофманн,  1:1 – 25 Бургшталлер.

«Шальке» – Фэрманн, Настасич, Керер, Колашинац, Хеведес, Горетцка, Стамбули (Бенталеб, 55), Калиджури, Гайс, Бургшталлер (Ди Санто, 84), Шопф (Шупо-Мотинг, 72).
«Боруссия» М – Зоммер, Колодзейчак, Вендт, Янчке, Вестергор, Хофманн (Шульц, 84), Штробль, Дауд, Джонсон (Хан, 65), Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 79).

Предупреждения: Штробль (3), Керер (10), Гайс (14), Янчке (38).

«Сельта» – «Краснодар» - 2:1
Голы:  1:0 – 50 Васс,  1:1 – 56 Классон,  2:1 – 90 Бовю.

«Сельта» – Альварес, Фонтас, Кастро, Мальо, Кабраль, Диас, Радоя, Васс (Хосабед, 70), Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 78).
«Краснодар» – Крицюк, Налдо, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Перейра, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Классон, Вандерсон (Лаборде, 78), Жигулев (Торбинский, 83).

Предупреждение: Классон (24).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pulse240
    online
      pulse240, 10.03.2017 00:23
    +3
    Очень красивый мячик положил Руслан)
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