Генк с Малиновским громит Гент, Лион переигрывает Рому

«Гент» – «Генк» - 2:5
Голы: 0:1 – 21 Малиновский, 1:1 – 27 Калу, 1:2 – 33 Колли, 1:3 – 41 Саматта, 1:4 – 45 Уронен, 2:4 – 61 Кулибали, 2:5 – 72 Саматта.
«Гент» – Калинич, Кулибали, Митрович, Гершон, Сайеф (Саймон, 76), Жиго, Маттон, Верстрате (Рабиу, 46), Эсити, Калу, Пербе (Фоке, 76).
«Генк» – Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Посуэло, Берге, Малиновский (Хейнен, 81), Боэтиюс (Буффель, 46), Схрейверс (Троссард, 90), Саматта.
Предупреждения: Эсити (20), Кулибали (59), Рабиу (89).
Удаление: Эсити (84).
«Олимпиакос» – «Бешикташ» - 1:1
Голы: 1:0 – 36 Камбьяссо, 1:1 – 53 Абубакар.
«Олимпиакос» – Леали, Рецос, Сиссоко, Фигейраш, Ботиа (да Кошта, 64), Камбьяссо (Андре Мартинш, 70), Ромао, Фортунис (Марин, 74), Эльюнусси, Мантатис, Ансарифард.
«Бешикташ» – Фабрисио, Марсело, Адриано, Генюль, Тошич, Арслан (Озъякуп, 46), Хатчинсон, Талиска (Инлер, 90), Куарежма, Бабел, Абубакар (Тосун, 82).
Предупреждения: Арслан (15), Марсело (66).
«Лион» – «Рома» - 4:2
Голы: 1:0 – 8 Диакаби, 1:1 – 20 Салах, 1:2 – 33 Фасио, 2:2 – 47 Толиссо, 3:2 – 74 Фекир, 4:2 – 90 Ляказетт.
«Лион» – Антони Лопеш, Маммана (Фекир, 71), Морель, Рафаэл (Жалле, 46), Диакаби, Тузар, Гоналон, Вальбуэна, Толиссо, Геззаль (Корне, 76), Ляказетт.
«Рома» – Алиссон, Фасио, Жезус, Эмерсон, Манолас, Наингголан (Перотти, 85), Стротман, Салах, де Росси (Паредес, 82), Бруно Перес, Джеко (Эль-Шаарави, 90).
Предупреждения: Эмерсон (41), Тузар (62), Манолас (66).
«Шальке» – «Боруссия» М - 1:1
Голы: 0:1 – 15 Хофманн, 1:1 – 25 Бургшталлер.
«Шальке» – Фэрманн, Настасич, Керер, Колашинац, Хеведес, Горетцка, Стамбули (Бенталеб, 55), Калиджури, Гайс, Бургшталлер (Ди Санто, 84), Шопф (Шупо-Мотинг, 72).
«Боруссия» М – Зоммер, Колодзейчак, Вендт, Янчке, Вестергор, Хофманн (Шульц, 84), Штробль, Дауд, Джонсон (Хан, 65), Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 79).
Предупреждения: Штробль (3), Керер (10), Гайс (14), Янчке (38).
«Сельта» – «Краснодар» - 2:1
Голы: 1:0 – 50 Васс, 1:1 – 56 Классон, 2:1 – 90 Бовю.
«Сельта» – Альварес, Фонтас, Кастро, Мальо, Кабраль, Диас, Радоя, Васс (Хосабед, 70), Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 78).
«Краснодар» – Крицюк, Налдо, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Перейра, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Классон, Вандерсон (Лаборде, 78), Жигулев (Торбинский, 83).
Предупреждение: Классон (24).
Источник — Sport.ua
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