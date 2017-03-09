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Андрей ШЕВЧЕНКО: «На 87-й минуте весь стадион верил в Барселону»

Главный тренер сборной Украины побывал на историческом матче

  • 09.03.2017 23:06
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «На 87-й минуте весь стадион верил в Барселону»

Наставник сборной Андрей ШЕВЧЕНКО побывал на поединке Лиги чемпионов Барселона — ПСЖ. В футболе его вроде бы удивить особо нечем, но я не могу передать вам всю гамму эмоций, которые испытывал рулевой сине-желтых даже на следующий день после игры!

— Андрей Николаевич, какое самое яркое впечатление оставил этот уникальный матч?
— На 87-й минуте счет был 3:1, и Барселоне нужно было забивать три мяча. Задача невероятно сложная, но весь стадион (весь!) верил в свою команду. Такой положительной ауры я давно не видел на футбольных поединках.

— Что стало определяющим для Барсы в достижении положительного результата?
— Мотивация игроков и тренеров. Даже для выдающихся мастеров это самый главный фактор в итоговом успехе.

— Ностальгические нотки проскальзывали? Вспоминали хет-трик в составе Динамо на Камп Ноу?
— Ностальгия была только одна — по таким играм, по Лиге чемпионов, по ожиданию матчей высочайшего уровня. Хочется играть и побеждать на таких стадионах.

Источник — zbirna.com

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