Андрей ШЕВЧЕНКО: «На 87-й минуте весь стадион верил в Барселону»

Наставник сборной Андрей ШЕВЧЕНКО побывал на поединке Лиги чемпионов Барселона — ПСЖ. В футболе его вроде бы удивить особо нечем, но я не могу передать вам всю гамму эмоций, которые испытывал рулевой сине-желтых даже на следующий день после игры!



— Андрей Николаевич, какое самое яркое впечатление оставил этот уникальный матч?

— На 87-й минуте счет был 3:1, и Барселоне нужно было забивать три мяча. Задача невероятно сложная, но весь стадион (весь!) верил в свою команду. Такой положительной ауры я давно не видел на футбольных поединках.



— Что стало определяющим для Барсы в достижении положительного результата?

— Мотивация игроков и тренеров. Даже для выдающихся мастеров это самый главный фактор в итоговом успехе.



— Ностальгические нотки проскальзывали? Вспоминали хет-трик в составе Динамо на Камп Ноу?

— Ностальгия была только одна — по таким играм, по Лиге чемпионов, по ожиданию матчей высочайшего уровня. Хочется играть и побеждать на таких стадионах.