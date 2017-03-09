Артем БЕСЕДИН: «В Кропивницком хочется показать зрелищный футбол»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин во второй раз подряд стал игроком месяца по версии болельщиков. Оно и не удивительно, ведь Артем забивал как на подготовительных сборах, которые команда проводила в Испании, так и в первом официальном матче, против «Зари», именно его гол стал победным.



- Мне очень приятно, что болельщики столь высоко оценили мою игру. Для меня это признание много значит, ведь непросто стать лучшим игроком, да еще и два месяца подряд, в таком клубе, как «Динамо» (Киев). В то же время это стимул работать над собой еще больше, не сбавлять требований к себе, чтобы помогать команде одерживать новые победы, а также оправдывать надежды болельщиков.



- В матче с «Олимпиком» сами верили в то, что удастся дожать соперника уже в компенсированное время?

- Конечно, верили, и ради этого гола вся команда проделала огромный объем работы. Если говорить конкретно об эпизоде с забитым мячом, то я должен был находиться на другой позиции, перед вратарем. Но интуиция и голевое чутье подсказали, что нужно сыграть по-другому, и, как видим, все сложилось как нельзя лучше (улыбается).



- В позапрошлом сезоне Никита Бурда также в компенсированное время принес победу «Динамо» над «Олимпиком». Не вспоминали с ним тот эпизод?

- Кажется, параллели между нашими голами провели уже все – вспоминали и с Никитой, и тренеры на послематчевой пресс-конференции говорили об этом, и журналисты писали. В каждом матче мы стараемся бороться до последней секунды, поэтому и удается вырывать победы в компенсированное время.



- После двух побед на старте второй части сезона в Кропивницкий едете с приподнятым настроением?

- Да, конечно. Едем только за победой, но при этом хочется показать и зрелищный футбол, который бы понравился болельщикам.