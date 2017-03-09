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АПОЭЛ
0:1
Андерлехт
09.03.2017, FT

АПОЭЛ — Андерлехт — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы АПОЭЛ — «Андерлехт»

  • 10.03.2017 07:10
  • 24 просмотров
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В первом поединке 1/8 Лиги Европы АПОЭЛ — «Андерлехт» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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