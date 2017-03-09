он просто не уважает динамо!

А так хотелось

Так зупиніться вже з своїми пенальками. Самі гравці ПСЖ заявляють що вони самі винні в цьому і кр...

Два пеналя левых и они горят восторгом, какая Барса сильна. С такой помощью чудеса может творить ...

Не узнал Альбертини, хотя видел его игру, сильный полузащитник был, типо Пирло. Поручику Ржевском...

Все правильно! я также подумал и про фото и про журналистов))