Десна весной будет играть в Киеве

Офіційно весняний сезон змагань ПФЛ стартує перенесеним матчем 15-го туру за участю рівненського «Вереса» та охтирського «Нафтовика-Укрнафти» 12 березня. А вже 18 березня включаться всі інші команди ПФЛ України у рамках 21-го туру. Напередодні Адміністрація ПФЛ затвердила дати проведення матчів.



Матчі 21-го туру у першій лізі пройдуть протягом двох днів.



18 березня



«Оболонь-Бровар» – «Полтава»

«Іллічівець» - «Арсенал-Київ»

«Миколаїв» - «Інгулець»

«Нафтовик-Укрнафта» - «Гірник-Спорт»

«Черкаський Дніпро» - «Скала»

«Геліос» - «Десна»

«Верес» - «Колос»



19 березня



«Буковина» - «Авангард»

«Тернопіль» - ПФК «Суми»



Усі матчі 21-го туру у другій лізі буде зіграно 18 березня. Все ще продовжує пошук інвесторів херсонський «Кристал», який поки не почав навчально-тренувальний процес і має великий ризик не вийти на свій перший весняний матч. Пропускає цей тур і одеська «Реал Фарма».



18 березня



«Кристал» - «Жемчужина»

«Мир» - «Кремінь»

«Поділля» - «Нікополь»

«Рух» - «Металург»

«Нива» - «Балкани»

«Інгулець-2» - «Суднобудівник»

«Арсенал-Київщина» - «Іллічівець-2»

«Тепловик-Прикарпаття» - «Енергія»



Разом із цим Адміністрація ПФЛ задовольнила клопотання ФК «Десна» Чернігів щодо домашніх матчів команди. У зв’язку з тим, що реконструкцію стадіону імені Ю.Гагаріна все ще не завершено, команда Олександра Рябоконя проведе низку матчів весни на «Оболонь-Арені».



Не виключено, що вболівальники побачать ігри своїх любимчиків у Чернігові ще до кінця цього сезону. «Ми планували почати засівати газон стадіону в Чернігові ще восени, але рання зима зламала всі плани, - сказав у коментарі прес-службі ПФЛ виконавчий директор клубу Ігор Ушарук. – Звичайно, ми могли це зробити і по снігу, але після консультацій зі спеціалістами вирішили відмовитися від такої ідеї. Зараз все буде залежати від погоди, сподіваюся, що почнемо сіяти траву вже найближчим часом. На це піде кілька днів, потім ще деякий час треба для того, щоб вона прижилася. Не виключаю, що один-два останніх домашніх матчі проведемо вже вдома. Але поки не хотілося б загадувати».



У будь-якому випадку «Десна» готуватиметься до матчів на рідному стадіоні та зустрічатиметься з уболівальниками. Для таких заходів у клубу є реконструйоване поле. «Сто відсотків готуватимемося до матчів в Чернігові. І це не може не радувати, адже на початку сезону доводилося тренуватися то в Києві, то в Харкові. Лише в кінці першого кола вже готувалися в Чернігові на полі, яке було реконструйоване. Перед стартом сезону зустрінемося з уболівальниками. З точною датою зустрічі визначимося вже після повернення команди з Туреччини. Подібні дні відкритих дверей у Чернігові стануть регулярними».