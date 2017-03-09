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Копенгаген
2:1
Аякс
09.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Копенгаген — Аякс — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Копенгаген» — «Аякс»

  • 10.03.2017 07:04
  • 33 просмотров
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В первом поединке 1/8 Лиги Европы «Копенгаген» — «Аякс» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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