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ЛЕ. Ростов сыграл вничью с Манчестер Юнайтед

Мхитарян отличился голом в Ростове

  • 09.03.2017 21:57
  • 122 просмотров
  • 2 комментария
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«Ростов»– «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы:  0:1 – 35 Мхитарян,  1:1 – 53 Бухаров.

«Ростов» – Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачев, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Рохо, Смоллинг, Джонс, Блинд (Валенсия, 90), Эррера (Кэррик, 90), Погба, Феллайни, Янг, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян (21), Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Калачев (73), Эррера (78).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 09.03.2017 22:17
    0
    кольори Ростова жовто блакитні, випадковісь, ні бо колись це УКРАЇНА була.
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    Melitopol_Rus
    online
      Melitopol_Rus, 09.03.2017 22:19
    0
    МЮ конечно Ростов вряд ли пройдет, но молодцы большие, что рейтинговыые очки для России завоевали, португалы попрощаются с первой шестеркой.
    Кстати, а сколько очков для батькивщины заработал в этом сезоне мегаклЮб.???
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