ЛЕ. Ростов сыграл вничью с Манчестер Юнайтед

«Ростов»– «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы: 0:1 – 35 Мхитарян, 1:1 – 53 Бухаров.
«Ростов» – Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачев, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Рохо, Смоллинг, Джонс, Блинд (Валенсия, 90), Эррера (Кэррик, 90), Погба, Феллайни, Янг, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.
Предупреждения: Мхитарян (21), Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Калачев (73), Эррера (78).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кстати, а сколько очков для батькивщины заработал в этом сезоне мегаклЮб.???
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.