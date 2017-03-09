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ЛЕ. Копенгаген обыграл Аякс

Амстердамцы забили важный гол на выезде

  • 09.03.2017 21:55
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«Копенгаген» – «Аякс» - 2:1
Голы:  1:0 – 1 Фальк,  1:1 – 32 Дольберг,  2:1 – 59 Корнелиус.

«Копенгаген» – Ольсен, Йоргенсен, Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Квист, Матич, Туту, Сантандер (Павлович, 63), Корнелиус, Фальк.
«Аякс» – Онана, Синкгравен, Виргевер, Тете, ван де Бек (Зиеш, 77), де Лигт, Шене, Классен, Юнес, Траоре (Нерес, 77), Дольберг.

Предупреждения: Йоргенсен (21), Виргевер (65), Тете (71), Шене (77), Классен (88).

Источник — Sport.ua

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