ЛЕ. Копенгаген обыграл Аякс

«Копенгаген» – «Аякс» - 2:1
Голы: 1:0 – 1 Фальк, 1:1 – 32 Дольберг, 2:1 – 59 Корнелиус.
«Копенгаген» – Ольсен, Йоргенсен, Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Квист, Матич, Туту, Сантандер (Павлович, 63), Корнелиус, Фальк.
«Аякс» – Онана, Синкгравен, Виргевер, Тете, ван де Бек (Зиеш, 77), де Лигт, Шене, Классен, Юнес, Траоре (Нерес, 77), Дольберг.
Предупреждения: Йоргенсен (21), Виргевер (65), Тете (71), Шене (77), Классен (88).
Источник — Sport.ua
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