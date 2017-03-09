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ВЕРНИДУБ: «В чемпионате любая команда опасается игр против Шахтера»

Наставник «Зари» - о предстоящем матче против «горняков»

  • 09.03.2017 21:51
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ФК Заря
© ФК Заря

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед встречей с «Шахтёром» ответил на вопросы журналистов во время одной из тренировок команды:

- Настроение, как и погода сегодня. А она – солнечная и тёплая. Вот и настроение очень хорошее. Есть хорошее поле для тренировок. Готовимся к серьёзной игре с лидером нашего чемпионата. Настроение, как я отметил, позитивное.

- По традиции спросим: все ли живы и здоровы?
- Да, все живы и здоровы. Готовятся к предстоящему матчу.

- Победа над «Ворсклой» добавила позитивного настроения в моральный дух команды?
- Думаю да. Давно побед не было. На сборах проиграли последние игры. В чемпионате, хотя и вели в счёте, в конечном итоге уступили «Динамо». Матч с «Ворсклой» дал толчок в плане позитива и эмоций. Нужно двигаться дальше и продолжать в том же духе.

- О «Шахтёре» сказано много. Это лидер чемпионата, очень сильный соперник. Чего вы наиболее опасаетесь у «горняков»?
- Думаю, в украинском чемпионате любая команда опасается игр против «Шахтёра». Они играют в атакующий, быстрый футбол. Атакующая линия у них, а это и Марлос, и Тайсон, и Бернард, и Фред, и Бланко-Лещук, и Феррейра, очень серьёзная. Нужно правильно выставить нашу линию защиты. Хотя в любой команде есть свои минусы. Попытаемся их использовать.

- На чём делаете акцент в тренировках сейчас?
- С такими командами, как «Шахтёр» и «Динамо» с нашей стороны должна быть агрессивная игра. Это самое важное. Плюс, не проигрывать единоборства один в один. Там есть футболисты, повторюсь, которые имеют очень хорошую скорость и технику. Это, к примеру, Марлос и Тайсон, которые за игру делают от 20 обводок. Это о чём-то говорит. Обращаем внимание на единоборства, на игру один в один. Важно не дать этим игрокам разбежаться, сыграв с ними как можно плотнее. И самое важное: не повторить тех ошибок, которые мы допустили в матче с «Динамо». Нужно начинать встречать соперника чуть выше центрального круга.

- В прошедшем матче вы заменили Рафаэля Форстера довольно рано. Как обстоят его дела?
- Он почувствовал боль в приводящей мышце. Поэтому была сделана замена, чтобы не рисковать. Сейчас футболист работает в полную силу. Всё хорошо.

Источник — ФК Заря

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