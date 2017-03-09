ВЕРНИДУБ: «В чемпионате любая команда опасается игр против Шахтера»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед встречей с «Шахтёром» ответил на вопросы журналистов во время одной из тренировок команды:



- Настроение, как и погода сегодня. А она – солнечная и тёплая. Вот и настроение очень хорошее. Есть хорошее поле для тренировок. Готовимся к серьёзной игре с лидером нашего чемпионата. Настроение, как я отметил, позитивное.



- По традиции спросим: все ли живы и здоровы?

- Да, все живы и здоровы. Готовятся к предстоящему матчу.



- Победа над «Ворсклой» добавила позитивного настроения в моральный дух команды?

- Думаю да. Давно побед не было. На сборах проиграли последние игры. В чемпионате, хотя и вели в счёте, в конечном итоге уступили «Динамо». Матч с «Ворсклой» дал толчок в плане позитива и эмоций. Нужно двигаться дальше и продолжать в том же духе.



- О «Шахтёре» сказано много. Это лидер чемпионата, очень сильный соперник. Чего вы наиболее опасаетесь у «горняков»?

- Думаю, в украинском чемпионате любая команда опасается игр против «Шахтёра». Они играют в атакующий, быстрый футбол. Атакующая линия у них, а это и Марлос, и Тайсон, и Бернард, и Фред, и Бланко-Лещук, и Феррейра, очень серьёзная. Нужно правильно выставить нашу линию защиты. Хотя в любой команде есть свои минусы. Попытаемся их использовать.



- На чём делаете акцент в тренировках сейчас?

- С такими командами, как «Шахтёр» и «Динамо» с нашей стороны должна быть агрессивная игра. Это самое важное. Плюс, не проигрывать единоборства один в один. Там есть футболисты, повторюсь, которые имеют очень хорошую скорость и технику. Это, к примеру, Марлос и Тайсон, которые за игру делают от 20 обводок. Это о чём-то говорит. Обращаем внимание на единоборства, на игру один в один. Важно не дать этим игрокам разбежаться, сыграв с ними как можно плотнее. И самое важное: не повторить тех ошибок, которые мы допустили в матче с «Динамо». Нужно начинать встречать соперника чуть выше центрального круга.



- В прошедшем матче вы заменили Рафаэля Форстера довольно рано. Как обстоят его дела?

- Он почувствовал боль в приводящей мышце. Поэтому была сделана замена, чтобы не рисковать. Сейчас футболист работает в полную силу. Всё хорошо.