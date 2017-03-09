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Арбитр матча Барселона – ПСЖ не получит назначений на матчи ЛЧ

Судьбу Дениза Айтекина решит глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина

  • 09.03.2017 21:00
  • 3590 просмотров
  • 3 комментария
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alchetron.com. Дениз Айтекин
© alchetron.com. Дениз Айтекин

Немецкий рефери Дениз Айтекин, судивший поединок 1/8 финала ЛЧ «Барселона» - ПСЖ (6:1), скорее всего не будет обслуживать матчи еврокубков. Причиной этому стали ошибки в вышеупомянутом матче.

Судьбу Айтекина решит глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Более сурового наказания не ожидается.

Источник — Marca

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Комментарии
    alax86
    online
      alax86, 09.03.2017 21:19
    +8
    Дело уже сделано. Шубы уже в Германии, а там хоть трава не расти.
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    icebeer
      icebeer, 09.03.2017 21:36
    +3
    Ну раз Коллина решает,то можно не ссать арбитру.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.03.2017 22:11
    -1
    Интересно, откуда такие новости, со штаб-квартиры УЕФА? Так рано еще... Или очередное предположение? Кстати, судейский наблюдатель поставил хорошую оценку арбитру встречи, или Коллина может самолично отменять оценки? Но это не Украина, где он занимался самодурством, там такие вещи не проходят...
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