Арбитр матча Барселона – ПСЖ не получит назначений на матчи ЛЧ

Немецкий рефери Дениз Айтекин, судивший поединок 1/8 финала ЛЧ «Барселона» - ПСЖ (6:1), скорее всего не будет обслуживать матчи еврокубков. Причиной этому стали ошибки в вышеупомянутом матче.
Судьбу Айтекина решит глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Более сурового наказания не ожидается.
Источник — Marca
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