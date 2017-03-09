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Ростов
1:1
Ман Юнайтед
09.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1. Видео голов

Смотрите видео мячей поединка 1/8 Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»

  • 09.03.2017 22:33
  • 1154 просмотров
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imago/ZUMA Press. «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»
© imago/ZUMA Press. «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»

В поединке 1/8 Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» команды сыграли вничью.

0:1 - Генрих Мхитарян:



1:1 - Александр Бухаров:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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