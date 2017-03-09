В поединке 1/8 Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» команды сыграли вничью.
0:1 - Генрих Мхитарян:
1:1 - Александр Бухаров:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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В поединке 1/8 Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» команды сыграли вничью.
0:1 - Генрих Мхитарян:
1:1 - Александр Бухаров:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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