Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо вы меня никогда не увидите»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал почему никогда не будет играть за столичный клуб.



«За какие деньги я готов играть в «Динамо»? Я с детства выбрал путь «Шахтера». Я предан донецкому «Шахтеру». В «Динамо» вы меня никогда не увидите.



Конечно, у меня есть друзья в «Динамо». Я отлично дружу с Артемом Бесединым, Романом Яремчуком», - сказал Коваленко.