Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо вы меня никогда не увидите»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал почему никогда не будет играть за столичный клуб.
«За какие деньги я готов играть в «Динамо»? Я с детства выбрал путь «Шахтера». Я предан донецкому «Шахтеру». В «Динамо» вы меня никогда не увидите.
Конечно, у меня есть друзья в «Динамо». Я отлично дружу с Артемом Бесединым, Романом Яремчуком», - сказал Коваленко.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ФК"Яйка"....................
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.