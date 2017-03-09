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Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо вы меня никогда не увидите»

Хавбек «Шахтера» рассказал о взаимоотношениях с игроками киевского клуба

  • 09.03.2017 20:46
  • 4414 просмотров
  • 20 комментария
Метки
ФК Шахтер. Виктор Коваленко
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал почему никогда не будет играть за столичный клуб.

«За какие деньги я готов играть в «Динамо»? Я с детства выбрал путь «Шахтера». Я предан донецкому «Шахтеру». В «Динамо» вы меня никогда не увидите.

Конечно, у меня есть друзья в «Динамо». Я отлично дружу с Артемом Бесединым, Романом Яремчуком», - сказал Коваленко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 09.03.2017 20:51
    +13
    ну-ну... якщо (не дай Бог) ШД повторить долю Металіста чи Дніпра, - ти гратимеш там, де тобі більше заплатять..... А в Динамо і своїх інвалідів вистачає...
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    Brian10
    online
      Brian10, 09.03.2017 20:53
    +10
    Витя конечно же шутит. Бабло побеждает зло.Эта истина срабатывала всегда и во все времена.
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    pulse240
      pulse240, 09.03.2017 21:00
    -7
    Brian10, 09.03.2017 20:53
    Витя конечно же шутит. Бабло побеждает зло.Эта истина срабатывала всегда и во все времена.
    У Шахтёра бабла по больше будет
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 21:04
    +17
    А хіба хтось запрошував? У Динамо зараз своя молодь підростає, потрібно просто з нею правильноПрацювати, але спочатку потрібно знайти такогоУмільця (тренера) який розкриває молодіТаланти.
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 09.03.2017 21:07
    +8
    Таких туда не беруть!
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    igor19632010
    online
      igor19632010, 09.03.2017 21:08
    +10
    Хто тебе потребуе в Динамо
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    Игорь Белоус
    online
      Игорь Белоус, 09.03.2017 21:12
    +6
    В Динамо таких футболистов много, но единицы доходят до основы.
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    bsdmk
      bsdmk, 09.03.2017 21:12
    +8
    Кому ты нужен!
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    Jeck
      Jeck, 09.03.2017 21:14
    +6
    Як ахмет сказав так ти й даєш інтерв'ю, незалежно від того яка твоя думка
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    alax86
    online
      alax86, 09.03.2017 21:15
    +7
    А кому ты там нужен ?
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    gavriiloff
      gavriiloff, 09.03.2017 21:15
    +3
    Никогда не говори никогда
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    bonv
    online
      bonv, 09.03.2017 21:18
    +5
    Звіздун..
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    polesse2016
      polesse2016, 09.03.2017 21:19
    +7
    Сразу видно , что учился в школе у Цыгана Трамваевича, интересно шапку перед этим высером бросал на поле?
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    vipfishman
      vipfishman, 09.03.2017 21:20
    +4
    А на хрена эта дамбасовская бледная моль в Динамо? мы бомжей в команду не приглашаем .пусть и дальше табором по Украине беспризорные...
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    nicksaf
      nicksaf, 09.03.2017 21:21
    0
    Если не будет в ДК, знкачит будет играть за гавно. Но у ДК своих таких полно по арендам.
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    yarmola89
      yarmola89, 09.03.2017 21:29
    +5
    Да комуты на.ер нужен в Динамо. В Ильиче сгниешь
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    kot-7
    online
    kot-7, 09.03.2017 21:38
    -5
    Витёк красава!
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 09.03.2017 21:49
    +2
    по стилю гри для ДК не підходить та і в збірной ніякий.. хтоб мичав. слабенький у всіх сенсах гравець. ДИНАМО-МАШИНА і там грають більш мобільні гравці
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 09.03.2017 22:00
    0
    Да у нас одни кормильцы, патриотов мало. Пойдешь играть, где больше дадут и на название клуба тебе плевать с большой колокольни. Или паРашка или Китай
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    mike1975
    online
      mike1975, 09.03.2017 22:16
    0
    Брехун..............................100%.....Завтра запропонують на 10 грн більше і буде грати за
    ФК"Яйка"....................
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