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ВИДЕО ДНЯ. Реакция футзальной Барселоны на победный гол Серхи Роберто

Футзалисты не скрывали эмоций в концовке поединка

  • 09.03.2017 20:22
  • 1189 просмотров
  • 1 комментария
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indianexpress.com
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Игроки футзальной «Барселоны» пристально следили за перипетиями ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между одноименным клубом и французским ПСЖ и очень бурно отреагировали на победный гол Серхи Роберто.

Напомним, первый поединок между ПСЖ и «Барселоной» закончился победой французской команды (4:0). В период с 88-й по 95-ю минуту ответного матча каталонскому клубу удалось забить 3 гола, сделав счет в матче 6:1.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Кепік
      Кепік, 09.03.2017 20:33
    +2
    Вот дикари! P.S Я так же радовался...
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