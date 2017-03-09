Игроки футзальной «Барселоны» пристально следили за перипетиями ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между одноименным клубом и французским ПСЖ и очень бурно отреагировали на победный гол Серхи Роберто.
Напомним, первый поединок между ПСЖ и «Барселоной» закончился победой французской команды (4:0). В период с 88-й по 95-ю минуту ответного матча каталонскому клубу удалось забить 3 гола, сделав счет в матче 6:1.
QUALITY: Barcelona Futsal team's reaction to Sergi Roberto's 95th minute goal. 😅👏— SPORF (@Sporf) 9 березня 2017 р.
(🎥 @FCBfutbolsala)pic.twitter.com/S0qYyUZzSg
Источник — Sport.ua
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