Игроки футзальной «Барселоны» пристально следили за перипетиями ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между одноименным клубом и французским ПСЖ и очень бурно отреагировали на победный гол Серхи Роберто.

Напомним, первый поединок между ПСЖ и «Барселоной» закончился победой французской команды (4:0). В период с 88-й по 95-ю минуту ответного матча каталонскому клубу удалось забить 3 гола, сделав счет в матче 6:1.