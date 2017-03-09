Черный день ПСЖ, или Французский кошмар на испанском поле

Вчера «Барселона» совершила невероятный камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, вписав свое имя в историю турнира. Отыграться с 0:4 после парижского поединка было сверхсложной задачей для команды Луиса Энрике, в которую мало кто верил. Но еще сложнее было после пропущенного гола, который едва не стал роковым, забить столь необходимые, как воздух три гола для выхода в четвертьфинал в самом эндшпиле встречи. Более того два из этих трех мячей были забиты уже в компенсированное время. Это героический подвиг сильной не только по игровым показателям, но и прежде всего духом и коллективом, команды.

Но что же случилось с ПСЖ, выход которого в следующую стадию турнира после крупной победы в первом матче казался делом фактически решенным? Sport.ua предлагает разобраться в причинах провальной игры ПСЖ на «Камп Ноу».

Психология. Еще до выхода на поле игроки парижской команды перегорели. На «Камп Ноу» выпадает возможность играть далеко не каждый день, а тут еще надо было удержать преимущество, добытое в первом поединке. Да, преимущество было большим, но само напоминание о «Барселоне» и «Камп Ноу» вызывает у многих, даже опытных игроков неуверенность. Психологически это давило на футболистов плюс, забитый до отказа стадион с первых секунд матча гнал своих любимцев вперед.

А все знают насколько мощная поддержка на «Камп Ноу» и как она зачастую психологически действует на игроков соперника. Коленки, хочешь не хочешь, а трястись будут.

Ранний пропущенный гол. Луис Суарес забил уже на третьей минуте, заставив парижан принять холодный душ. В планы Унаи Эмери явно не входил проваленный старт поединка. Можно сказать, слишком ранний пропущенный гол в самом дебюте матча нарушил план на игру ПСЖ. Парижанам пришлось вносить коррективы в игру. А учитывая, что у «красно-синих» появилась нервозность, вдобавок к общей неуверенности, команда Унаи Эмери посыпалась еще в первом тайме.

Слабый настрой от Унаи Эмери. ПСЖ пропустил по голу на самом старте двух таймов. Почему игроки вышли на поле из раздевалки с недостаточной концентрацией и вниманием уже в дебюте обоих таймов? Какие напутственные и вообще слова говорил главный тренер игрокам перед выходом на поле и в перерыве? Возможно, Унаи Эмери не настроил команду должным образом на важнейшую игру, а также не смог донести своим подопечным то, что от них требуется.

Провальная игра лидеров. За исключением Эдинсона Кавани, лидеры парижан полностью провалили игру. Словно их и не было на поле. Это касается и Блеза Матюиди, который не смог нормально связать игру своей команды в центре поля, и Марко Верратти, который был сам на себя не похож и просто растворился в сравнении с первым матчем, и капитана ПСЖ Тиаго Силвы, позволившему атакующим игрокам «Барселоны» «возить» себя на протяжении всего поединка.

Плохая реализация моментов. За всю встречу у команды Унаи Эмери было немного голевых моментов, но они были. Еще до забитого гола Эдинсон Кавани на старте второго тайма после классного прострела от Адриена Рабио с хорошей позиции попал в штангу. А дальше – больше. Уже после забитого гола уругвайский форвард не реализовал чистый выход один на один. А затем эта же участь ждала и вышедшего на замену Анхеля Ди Марии. В первом случае блестяще сыграл Марк-Андре тер Штеген, а во втором – аргентинец не попал даже в створ ворот. Реализуй бы один из двух чистых выходов один на один, ПСЖ закрыл бы все вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

Отсутствие контригры и прессинга. Имея пространство для контратак (тем более, что «Барселона» играла в три защитника и у команды был сверх атакующий состав), лишь во втором тайме «красно-синие» чуть наладили контригру и провели несколько хороших контратак, которые должны были завершаться голом. Но в последние 15-17 минут парижская команда сильно прижалась к своим воротам и сама отказалась от контригры в то время, когда можно было бы разок поймать полностью открывшегося соперника на контратаке и поставить жирную точку в матче.

Кроме того, на протяжении всего поединка ПСЖ не использовал прессинг. Ни командный, ни высокий, вообще никакой. Парижане не заставляли игроков «гранатово-синих» ошибаться в простых ситуациях из-за прессинга и нервничать. А все это очень важные моменты, так и забиваются голы.

Грубые ошибки. А вместе с тем я бы добавил и глупые ошибки. Первые два мяча игроки парижской команды просто подарили «Барселоне». Сначала Кевин Трапп в простой ситуации не разобрался до конца и не сыграл вовремя на выходе, а затем также в первом тайме, но уже в самой концовке Лейвин Курзава плохо оценил ситуацию и после паса пяткой от Андреса Иньесты не придумал ничего лучшего, чем срезать мяч в свои ворота.

Отсутствие в основе Ди Марии. В первой встрече обеих команд на «Парк де Пренс» Анхель Ди Мария, оформивший тогда дубль, просто разрывал оборону каталонской команды своими нестандартными действиями: либо передачами, либо ударами. Не знаю, по какой причине 29-летний аргентинец остался на скамейке запасных на «Камп Ноу», а Лукас Моура получил возможность выйти с первых минут. Однозначно это ошибочное решение Унаи Эмери. Выйдя на замену, Анхель Ди Мария добавил команде креатива, скорости и не реализовал стопроцентный голевой момент.

А появившись в стартовом составе, у аргентинца было бы больше времени и он за счет высокого индивидуального мастерства создал бы достаточно остроты у чужих ворот. Именно его нестандартных действий так не хватало вчера парижанам на протяжении большей части матча.

Судейский фактор. Будем откровенны, Дениз Айтекин вчера отсудил далеко не безгрешно. Первый пенальти, когда Томас Менье споткнулся на ровном месте и упал, и только потом зацепил Неймара, который сам ждал этого контакта, это просто абсурд. В поединках такого уровня таких грубых судейских ошибок совершать недопустимо. Решение о втором пенальти, когда Луиса Суареса совсем чуть-чуть подтолкнул Маркиньос — уже право арбитра: ставить — не ставить, 50 на 50. При этом не обошлось без актерского мастерства со стороны уругвайца.

Был также еще один спорный момент, но уже у ворот Марка-Андре тер Штегена, когда Хавьер Маскерано фолил в своей штрафной на Анхеле Ди Марии, который именно по этой причине не реализовал свой выход один на один. Самое интересное, что сегодня в интервью сам Маскерано о своем нарушении правил признался. А Денизу Айтекину не хватило решительности или смелости проявить последовательность и назначить в противоположные ворота одиннадцатиметровый удар.

Невезение. Не скажу, что «Барселона» провела образцовый и идеальный матч. Далеко не все получалось и у команды Луиса Энрике, особенно в первом тайме. Да что там говорить: испанский гранд был очень близок к вылету, и в каких-то моментах ПСЖ просто не повезло. Например, на последней минуте компенсированного времени Серхи Роберто вовремя откликнулся на передачу Неймара, избежал офсайда и, опередив Кевина Траппа, забил решающий гол. В какой-то степени это — везение для одних, и невезение для других. В совокупности с судейскими ошибками этот фактор также повлиял на итоговый результат двухматчевой дуэли «Барселоны» и ПСЖ.