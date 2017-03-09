Бетис и Райо Вальекано расторгли арендное соглашение Зозули

«Бетис» и «Райо Вальекано» достигли окончательного соглашения о расторжении арендного соглашения Романа Зозули.

В ближайшее время украинский форвард продолжит тренировочный процесс в «Бетисе» до тех пор, пока не найдет новую команду.

Напомним, УЕФА разрешила Зозуле перейти в любой чемпионат, который играю т по системе весна-осень.