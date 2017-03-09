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Бетис и Райо Вальекано расторгли арендное соглашение Зозули

Украинский форвард продолжит тренироваться с «Бетисом», пока не найдет новую команду

  • 09.03.2017 19:43
  • 1137 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

«Бетис» и «Райо Вальекано» достигли окончательного соглашения о расторжении  арендного соглашения Романа Зозули.

В ближайшее время украинский форвард продолжит тренировочный процесс в «Бетисе» до тех пор, пока не найдет новую команду.

Напомним, УЕФА разрешила Зозуле перейти в любой чемпионат, который играю т по системе весна-осень.

Источник — ФК Бетис

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Комментарии
    hoholin
    online
      hoholin, 09.03.2017 20:01
    0
    Лучше уже в УПЛ вернутся, чем в "МЕГА" чемпионаты с системой весна-осень Буду ржать, если он уйдет, скажем, в чемпионат Норвегии
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    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 09.03.2017 20:13
    -1
    Ну все , тепер Зозуля полетить у Львів а з аеропорту на тролейбусі доїде до центра , там пересяде на маршрутку і в Винники заїде де його Рух чекатиме ))
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 20:20
    +2
    Ростик Карпа, 09.03.2017 20:13
    Ну все , тепер Зозуля полетить у Львів а з аеропорту на тролейбусі доїде до центра , там пересяде на маршрутку і в Винники заїде де його Рух чекатиме ))
    А що 2 ліга грає за формулою весна-осінь?
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    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 09.03.2017 20:24
    0
    Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 20:20
    Ростик Карпа, 09.03.2017 20:13
    Ну все , тепер Зозуля полетить у Львів а з аеропорту на тролейбусі доїде до центра , там пересяде на маршрутку і в Винники заїде де його Рух чекатиме ))

    А що 2 ліга грає за формулою весна-осінь?

    ні нажаль неграє...тож прийдеться зачекати ))
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    yaarik
    online
      yaarik, 09.03.2017 20:44
    +1
    Любимое фото в новостях про Зозулю на этом сайте, и очень даже символичное: такой себе чувак сидит на лавке в футбольной форме, с одной бутсой на ноге, с другой в руках... Вроде и на футболиста похож, но на какого-то недоделанного. И не понятно, что он дальше собирается делать: то ли играть, то ли бутсу на гвоздик повесить)))
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    Дядя Хо
    online
      Дядя Хо, 09.03.2017 20:47
    +1
    Зозуля -плохой футболист с подмоченной репутацией, кому он нужен
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