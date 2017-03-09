Бетис и Райо Вальекано расторгли арендное соглашение Зозули

«Бетис» и «Райо Вальекано» достигли окончательного соглашения о расторжении арендного соглашения Романа Зозули.
В ближайшее время украинский форвард продолжит тренировочный процесс в «Бетисе» до тех пор, пока не найдет новую команду.
Напомним, УЕФА разрешила Зозуле перейти в любой чемпионат, который играю т по системе весна-осень.
Источник — ФК Бетис
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Ну все , тепер Зозуля полетить у Львів а з аеропорту на тролейбусі доїде до центра , там пересяде на маршрутку і в Винники заїде де його Рух чекатиме ))
А що 2 ліга грає за формулою весна-осінь?
ні нажаль неграє...тож прийдеться зачекати ))
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