Олимпик подтвердил подписание Гемеги

Донецкий «Олимпик» усилил свой состав новым футболистом. Контракт с клубом подписал 23-летний полузащитник Виталий Гемега.

Новичок будет выступать под 15-м номером, его соглашение с «олимпийцами» рассчитано на два года.

Последним клубом Гемеги была польская «Висла» из Плоцка, в составе которой футболист выступал на правах аренды. В «Олимпик» Виталий перебрался в качестве свободного агента.

В украинской Премьер-лиге на счету футболиста 21 матч и один забитый мяч. В составе молодежной сборной Украины Гемега отыграл пять поединков.