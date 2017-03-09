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Олимпик подтвердил подписание Гемеги

23-летний полузащитник подписал контракт на 2 года

  • 09.03.2017 19:32
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ФК Олимпик. Виталий Гемега
© ФК Олимпик. Виталий Гемега

Донецкий «Олимпик» усилил свой состав новым футболистом. Контракт с клубом подписал 23-летний полузащитник Виталий Гемега.

Новичок будет выступать под 15-м номером, его соглашение с «олимпийцами» рассчитано на два года.

Последним клубом Гемеги была польская «Висла» из Плоцка, в составе которой футболист выступал на правах аренды. В «Олимпик» Виталий перебрался в качестве свободного агента.

В украинской Премьер-лиге на счету футболиста 21 матч и один забитый мяч. В составе молодежной сборной Украины Гемега отыграл пять поединков.

Источник — ФК Олимпик

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