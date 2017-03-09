Олимпик подтвердил подписание Гемеги

Донецкий «Олимпик» усилил свой состав новым футболистом. Контракт с клубом подписал 23-летний полузащитник Виталий Гемега.
Новичок будет выступать под 15-м номером, его соглашение с «олимпийцами» рассчитано на два года.
Последним клубом Гемеги была польская «Висла» из Плоцка, в составе которой футболист выступал на правах аренды. В «Олимпик» Виталий перебрался в качестве свободного агента.
В украинской Премьер-лиге на счету футболиста 21 матч и один забитый мяч. В составе молодежной сборной Украины Гемега отыграл пять поединков.
Источник — ФК Олимпик
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