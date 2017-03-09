Капитан Подолья: «Верю, что останемся во Второй лиге»

Капітан «Поділля» Алішер Якубов підбив попередні підсумки зимового міжсезоння і поділився своїми очікуваннями від другої половини сезону.
– Алішер, як оцінюєш підготовку команди до другої частини сезону?
– Оцінюю цей двомісячний етап позитивно, хлопці добре підготовлені. Думаю, навесні покажемо більш якісніший футбол. Будемо намагатись вигравати і радувати наших вболівальників, керівництво клубу і самих себе хорошою грою.
– Але ж на команду не міг не вплинути той факт, що довелося тренуватись на синтетиці?
– Авжеж, це погано, адже грати доведеться на натуральних полях. Нам не дають трав’яне поле для тренувань, тому виходимо з того, що у нас є.
– Як рахуєш, за ці два місяці тренувань команда стала сильніше?
– Думаю, так, але все покажуть офіційні матчі. На тренуваннях одне, а під час гри може бути зовсім інше. На мою думку, зараз команда краще підготовлена і у другій частині сезону виступить краще.
– Якщо повернутись до літньо-осінньої частини сезону, скільки «Поділля» недобрало очко?
– Багато. Половина команд Другої ліги більше-менш одного рівня, і в багатьох матчах ми недобрали очок, адже могли виривати і вигравати.
– У чому команді слід додати, щоб покращити результати?
– Нам потрібно додати у агресії і старатись вигравати більше справжньої чоловічої боротьби. Хлопці майстерні і навчені, але роки теж грають свою роль.
– «Поділля» зможе піднятись на декілька сходинок?
– Думаю, так. Вірю, що ми піднімемося по турнірній таблиці і залишимося у Другій лізі.
– Які завдання ставиш особисто перед собою на другу половину сезону?
– Забити якомога більше голів. У першому колі мав забивати більше, але не вистачило досвіду і майстерності. Думаю, у другому колі покращу свій бомбардирський результат.
Источник — ФК Подолье
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