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В заключительном матче на сборах Ильичевец сыграл вничью с Гелиосом

Команды забили по одному мячу

  • 09.03.2017 19:18
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ФК Ильичевец
© ФК Ильичевец

«Ильичевец» провел заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Сиде. Соперником мариупольской команды стал харьковский «Гелиос».

В дебюте матча наиболее заметной фигурой стал Евгений Волынец. Вратарь «Солнечных» отразил убойные удары Кисиля и Мишнева. На 6-й минуте Фомин убегал на свидание с Волынцем — защитник «Гелиоса» в метре от штрафной настиг и сбил Руслана. От гола этот фол «Гелиос» не уберег - Александр Мигунов со «стандарта» послал мяч точно в «девятку».

Быстрый гол абсолютно не повлиял на характер матча. Футболисты «Ильичевца» владели огромным игровым преимуществом и регулярно создавали у ворот «Солнечных» голевые моменты. На 13-й минуте Мишнев из глубины ворвался в штрафную, но перекинуть вышедшего из ворот голкипера не смог. Затем Лобойко в отчаянном подкате выбил мяч на угловой после перспективного прорыва Кисиля - Руслан добрался практически до угла вратарской. На правом фланге остро действовала связка Насонов — Кожанов. Денис с полдесятка раз опасно «стрелял» с фланга, однако харьковчане были начеку и Фомину отличиться так и не позволили. Мигунов еще раз исполнил «стандарт» - чуть неточно. Моментов у ворот «Гелиоса» хватало — Волынец постоянно был в игре. А вот до Рустама Худжамова мяч добирался не так уж и часто. Первую и, наверное, единственную интересную атаку «Солнечные» провели на 15-й минуте: Ивашко не дотянулся до навеса справа. Тем не менее, Рустам не скучал и постоянно был в игре, своевременным «подсказом» помогал партнерам по команде.

После перерыва приазовцы продолжили штурмовать ворота оппонентов. На 51-й минуте Фомин прорвался по флангу и остро прострелил — харьковчане чудом вынесли мяч на корнер. Через две минуты «Гелиос» неожиданно сравнял счет. Игорь Луценко сумасшедшим ударом из-за штрафной попал точно в «девять» - у Худжамова не было ни одного шанса отразить этот удар (первое, к слову, попадание в «рамку» у харьковчан).

После забитого мяча футболистам «Гелиоса» удалось отодвинуть игру в центр поля и провести пару неплохих атак. Так на 67-й минуте Скоблов мощно пробил издали — Худжамов перевел сложнейший мяч на угловой. Большего «Ильичевец» не позволил создать. А вот у ворот «Гелиоса» «пожары» возникали регулярно - последние 20 минут мариупольцы практически не покидали чужую половину поля.

Приазовцы доминировали в центре поля. Кисиль, Мишнев, Фомин, Кожанов разыгрывали порой эффектные многоходовки, но в завершающей фазе атак приазовцам не хватило хладнокровия. На 77-й минуте настырный Фомин все же добился своего. После подачи углового Руслан головой переправил мяч в ворота «Гелиоса». Рефери по непонятной причине отменил взятие ворот. На 80-й минуте Рудыка, Мишнев и Кожанов на скорости разыграли классную комбинацию — мяч после удара головой Сергее чудом не залетел в ворота. В самом конце матча Вакуленко со штрафного едва не принес победу своей команде - «Гелиосу» вновь улыбнулась удача.

«Ильичевец» - «Гелиос» - 1:1
Голы: Мигунов, 7 — Луценко, 53

«Ильичевец»: Худжамов, Насонов, Яворский, Вакуленко, Цюпа, Кольцов, Мишнев, Кисиль, Кожанов, Мигунов (Рудыка, 65), Фомин

«Гелиос»: Волынец, Акубардия, Лобойко, Луценко, Гранкин, Кича, Норенков, Скоблов, Субочев, Ивашко, С.Кравченко

Источник — ФК Ильичевец

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