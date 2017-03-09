ПАУЛИНЬО: «Готовы к бою с Шахтером»

Полузащитник «Зари» Паулиньо о предстоящем матче с донецким «Шахтёром»:

- Мы готовимся к игре с «Шахтёром» так же, как и ко всем остальным матчам. Максимально настраиваемся на каждую игру. Сегодня, к примеру, у нас было две тренировки. Знаем, что «горняки» - соперник непростой и понимаем, что лёгкой поездки в Харьков у нас не будет.

- В составе «Шахтёра» много бразильцев. С кем-либо из них общаешься?

- Немного общаюсь с Тайсоном и Дентиньо. Но об этой игре, естественно, с ними не говорил (улыбается).

- Важность этого матча крайне велика…

- Да, мы это понимаем. Несмотря на то, что «Шахтёр» команда именитая мы готовы к бою. Да, будет непросто, но постараемся победить. Соперник очень хорошо организован, а их класс не вызывает сомнения, но нам тоже нужно набирать очки, чтобы быть как можно выше. Иного быть не может.