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ПАУЛИНЬО: «Готовы к бою с Шахтером»

Хавбек луганской «Зари» - о предстоящем матче чемпионата Украины против «Шахтера»

  • 09.03.2017 18:49
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Полузащитник «Зари» Паулиньо о предстоящем матче с донецким «Шахтёром»:
 
- Мы готовимся к игре с «Шахтёром» так же, как и ко всем остальным матчам. Максимально настраиваемся на каждую игру. Сегодня, к примеру, у нас было две тренировки. Знаем, что «горняки» - соперник непростой и понимаем, что лёгкой поездки в Харьков у нас не будет.
 
- В составе «Шахтёра» много бразильцев. С кем-либо из них общаешься?
- Немного общаюсь с Тайсоном и Дентиньо. Но об этой игре, естественно, с ними не говорил (улыбается).
 
- Важность этого матча крайне велика…
- Да, мы это понимаем. Несмотря на то, что «Шахтёр» команда именитая мы готовы к бою. Да, будет непросто, но постараемся победить. Соперник очень хорошо организован, а их класс не вызывает сомнения, но нам тоже нужно набирать очки, чтобы быть как можно выше. Иного быть не может.
 

Источник — ФК Заря

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