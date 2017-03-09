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Сергей РАФАИЛОВ: «Цель - занять место как можно выше»

Генеральный директор «Зари» - о целях команды на вторую часть сезона

  • 09.03.2017 18:34
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов
На вопросы журналистов на тренировке команды ответил генеральный директор ФК «Заря» Сергей Васильевич Рафаилов:
 
- Команда готовится к игре с «Шахтёром». Имеет всё необходимое. Руководство обеспечивает всё то, что нужно, ну а в футбол уже будут играть непосредственно футболисты.
 
- Одна из наших главных целей – занять третье место. Тяжело ли не оглядываться на «Александрию», которая сейчас находится на 4-м месте?
- Вы знаете, я никогда ни на кого не оглядываюсь. Смотрю только вперёд. Цель у нас – занять место, как можно выше в турнирной таблице. Каким оно будет, посмотрим в конце чемпионата. Мы растеряли по ходу первого этапа много необязательных очков. Нужно навёрстывать упущенное. Впереди ещё есть игры.
 
- Впереди ещё несколько туров, но уже назначена дата жеребьёвки второго этапа чемпионата…
- В первых числах апреля начнётся второй этап. Мы должны понимать с кем будем играть в первых турах. Хотя бы приблизительно. Думаю, жеребьёвка будет проходить по номерам, хотя ещё не в курсе процедуры. В любом случае, первые два номера мы уже знаем. Думаю, для тренерского штаба эта информация тоже важна. Нужно готовиться к определённым соперникам.
 
- «Заря» провела уже две игры после межсезонья. Как оцените игру новичков и тех ребят, которые вливаются в основной состав? Например, дайте оценку игре Владислава Калитвинцева и Денниса Бонавентуре?
- Владислав Калитвинцев сыграл пока что только в одной игре, но проявил себя хорошо. Деннис Бонавентуре в команде дольше. И тренер, и я считаем, что Деннис – футболист талантливый. Но не хочу его обидеть, его менталитет не совсем соответствует нашему. Не знаю, с какими тренерами он работал раньше, но характер у этого игрока сложный. Он должен понимать философию нашей команды. Тренерский штаб должен ему в этом помочь. Но мы уже видим, что если в первых играх он не особо расставался с мячом, то сейчас уже пытается отдавать мяч. Хотя ещё не всегда правильно оценивает ситуацию на поле. Думаю, научить его можно.
 
- По-прежнему восстанавливается наш капитан Никита Каменюка. Могли бы вы рассказать последние новости относительно его восстановления?
- Это больше вопрос к самому Никите. Он очень волевой человек. Как в футболе, так и в жизни. У него такой возраст, что некоторые заканчивают уже играть, а Никита, наоборот, растёт в игровом плане. Его отношение к восстановлению, послеоперационному периоду, достойно уважения. Я знаю, как он работал на сборах, как работает сейчас. Не хотелось бы форсировать события и говорить, что он сыграет ещё в этом чемпионате, но надеюсь, в следующем уже точно увидим его в основе.
 

Источник — ФК Заря

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