Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не думаю, что Хачериди собирался уходить»

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился своим видением причины проблем «Динамо» с Евгением Хачериди.

— В футболе есть поговорка: «За каждым поступком игрока ищите деньги»… Я не думаю, что Евгений собирался куда-то переходить. Его и в киевском «Динамо» неплохо «кормят». Скорее всего, его обидели в финансовом плане. Но, это только мое личное предположение, основанное на многолетнем опыте.

Евгений профессионал, по моей информации он не был замечен в нарушении дисциплины. Жизнь диктует всем нам наше поведение. Насколько реальна возможность договориться о дальнейшем сотрудничестве, знает только сам Хачериди. Я только хочу пожелать ему удачи, — сказал Заховайло.