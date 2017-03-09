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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не думаю, что Хачериди собирался уходить»

Футбольный агент поделился своим мнением о конфликте Евгения Хачериди с киевским «Динамо»

  • 09.03.2017 18:12
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло
Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился своим видением причины проблем «Динамо» с Евгением Хачериди.
 
— В футболе есть поговорка: «За каждым поступком игрока ищите деньги»… Я не думаю, что Евгений собирался куда-то переходить. Его и в киевском «Динамо» неплохо «кормят». Скорее всего, его обидели в финансовом плане. Но, это только мое личное предположение, основанное на многолетнем опыте.
 
Евгений профессионал, по моей информации он не был замечен в нарушении дисциплины. Жизнь диктует всем нам наше поведение. Насколько реальна возможность договориться о дальнейшем сотрудничестве, знает только сам Хачериди. Я только хочу пожелать ему удачи, — сказал Заховайло.
 

Источник — 1927

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