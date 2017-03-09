Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Максим МАЛЫШЕВ: «С Зарей всегда непросто»

Полузащитник «Шахтера» – о подготовке к игре с «Зарей»

  • 09.03.2017 18:05
  • 136 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. Максим Малышев
© ФК Шахтер. Максим Малышев
– Максим, на чем сделан акцент в подготовке к воскресному матчу?
– «Шахтер» ждет сложная встреча. «Заря» – сильный соперник, поединки с которым всегда даются непросто. Готовимся очень серьезно – нужно обязательно взять три очка. Помню игру первого круга в Запорожье, когда все решил единственный гол Феррейры во втором тайме. Убежден, предстоящая встреча также будет напряженной.
 
– Учитывая, что «Шахтер» всегда демонстрирует атакующий футбол, луганчане, скорее всего, будут пытаться действовать на контратаках…
– Я думаю, да. Тем более «Заря» сильна в этом компоненте. Это, можно сказать, их главный козырь. Есть скоростные игроки в нападении, команда быстро переходит из обороны в атаку. Нам нужно быть очень внимательными. Не зря луганчане сейчас на третьем месте в турнирной таблице. У них квалифицированный тренерский штаб и хороший подбор футболистов.
 
– Ожидаете ли мощную поддержку в Харькове? На чьей стороне будут симпатии харьковских болельщиков?
– Конечно, хочется, чтобы зрителей было как можно больше и все они болели за «Шахтер». Главное, чтобы люди пришли на стадион. Это плюс для обеих команд, ведь когда есть поддержка, намного легче играть.
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.