Максим МАЛЫШЕВ: «С Зарей всегда непросто»

– Максим, на чем сделан акцент в подготовке к воскресному матчу?

– «Шахтер» ждет сложная встреча. «Заря» – сильный соперник, поединки с которым всегда даются непросто. Готовимся очень серьезно – нужно обязательно взять три очка. Помню игру первого круга в Запорожье, когда все решил единственный гол Феррейры во втором тайме. Убежден, предстоящая встреча также будет напряженной.

– Учитывая, что «Шахтер» всегда демонстрирует атакующий футбол, луганчане, скорее всего, будут пытаться действовать на контратаках…

– Я думаю, да. Тем более «Заря» сильна в этом компоненте. Это, можно сказать, их главный козырь. Есть скоростные игроки в нападении, команда быстро переходит из обороны в атаку. Нам нужно быть очень внимательными. Не зря луганчане сейчас на третьем месте в турнирной таблице. У них квалифицированный тренерский штаб и хороший подбор футболистов.

– Ожидаете ли мощную поддержку в Харькове? На чьей стороне будут симпатии харьковских болельщиков?

– Конечно, хочется, чтобы зрителей было как можно больше и все они болели за «Шахтер». Главное, чтобы люди пришли на стадион. Это плюс для обеих команд, ведь когда есть поддержка, намного легче играть.