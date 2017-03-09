Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владельцы Арсенала приглашают Анри на место Венгера

Арсена Венгера может сменить его бывший подопечный

  • 09.03.2017 17:59
  • 795 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Арсенал, Арсен Венгер
© ФК Арсенал, Арсен Венгер
Семья Кроенке, владеющая «Арсеналом», может всерьез задуматься о назначении главным тренером Тьерри Анри, если Арсен Венгер уйдет из клуба в конце этого сезона. 
 
Как известно, контракт Венгера истекает уже через считанные месяцы. Даже если «канонирам» удастся завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги, это вряд ли принесет большую радость фанатам, в глазах которых стабильность, что дает клубу Арсен, превратилась в застой. 
 
С приближением окончания сезона уход Венгера выглядит все более реальным, и «Арсенал» мысленно уже готовится к тому, чтобы искать замену 67-летнему французу. 
 
Если Арсен все-таки покинет свой пост, серьезным претендентом на роль его преемника станет Анри. Бывший нападающий «Арсенала» пользуется большим уважением хозяина клуба Стэна Кроенке и особенно его сына Джоша, который с 2013 года является неисполнительным директором «канониров». 
 
В данный момент Анри работает помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и к старту следующего сезона должен обзавестись тренерской лицензией УЕФА категории Pro — высшей категории из существующих.
 

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.