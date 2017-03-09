Владельцы Арсенала приглашают Анри на место Венгера

Семья Кроенке, владеющая «Арсеналом», может всерьез задуматься о назначении главным тренером Тьерри Анри, если Арсен Венгер уйдет из клуба в конце этого сезона.

Как известно, контракт Венгера истекает уже через считанные месяцы. Даже если «канонирам» удастся завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги, это вряд ли принесет большую радость фанатам, в глазах которых стабильность, что дает клубу Арсен, превратилась в застой.

С приближением окончания сезона уход Венгера выглядит все более реальным, и «Арсенал» мысленно уже готовится к тому, чтобы искать замену 67-летнему французу.

Если Арсен все-таки покинет свой пост, серьезным претендентом на роль его преемника станет Анри. Бывший нападающий «Арсенала» пользуется большим уважением хозяина клуба Стэна Кроенке и особенно его сына Джоша, который с 2013 года является неисполнительным директором «канониров».

В данный момент Анри работает помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и к старту следующего сезона должен обзавестись тренерской лицензией УЕФА категории Pro — высшей категории из существующих.