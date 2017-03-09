Фенербахче отказался от услуг Караваева

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат недоволен отношением к игровому и тренировочному процессу Александра Караваева и принял решение не рассчитывать на игрока в дальнейшем.
Напомним, что «канарейки» взяли Караваева в аренду у донецкого «Шахтера» на полгода с правом последующего выкупа. Однако Адвокат решил не продлевать контракт с футболистом и ближайшим летом экс-игрок «Зари» вернется в Украину.
В последнее время Караваев перестал попадать в заявку команды, а недавно попал в скандальную ситуацию с руководством клуба.
Источник — Sport.ua
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