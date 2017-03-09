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Фенербахче отказался от услуг Караваева

Турецкий гранд не будет продлевать контракт с украинским футболистом

  • 09.03.2017 17:35
  • 732 просмотров
  • 1 комментария
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Фенербахче отказался от услуг Караваева
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат недоволен отношением к игровому и тренировочному процессу Александра Караваева и принял решение не рассчитывать на игрока в дальнейшем.
 
Напомним, что «канарейки» взяли Караваева в аренду у донецкого «Шахтера» на полгода с правом последующего выкупа. Однако Адвокат решил не продлевать контракт с футболистом и ближайшим летом экс-игрок «Зари» вернется в Украину.
 
В последнее время Караваев перестал попадать в заявку команды, а недавно попал в скандальную ситуацию с руководством клуба.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    minke
    online
      minke, 09.03.2017 17:47
    0
    а что за скандальная ситуация?
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