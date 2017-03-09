Фенербахче отказался от услуг Караваева

а что за скандальная ситуация?

Поле заканчивалось, куда было прыгать еще? Расскажи ка

Роналду в каждом стыке в штафной падает?То что вчера вытворял Суарес вообще футболом назвать слож...

ни один игрок, в здравом уме, при таком счете не стал бы перепрыгивать защитника не стал бы)))) т...

Маскерано сам признался после матча, что он там нарушал правила.

а вот насчет момента Ди Мария-Маскерано...кто-то видел повтор???как можно подкатом сзади выбить м...

Та где ж он сзади падал?Защитник падал как раз перед Неймаром, и судя по повтору он мог свободно ...

первый пенальти, хоть и не удача защитника в этом эпизоде, хоть и неуклюжесть, но головой он реал...

Ну как сказать не было. Первый - вполне себе реальный пенальти, второй - я бы сказал нет, но арби...