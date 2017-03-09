Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Не очень приятно, что Барселона прошла дальше»

Тренер «Ювентуса» прокомментировал вчерашний камбэк «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» (каталонцы отыгрались после поражения 0:4 и добыли победу 6:1).

- При всем моем уважении к «ПСЖ», иметь «Барселону» в четвертьфинале не очень приятно. И да, я знаю, что мы до сих пор должны добраться туда сами.

То, что случилось с «Барселоной» в Париже, когда они проиграли 0:4, не случается каждый год или даже каждые 5.

Это нормально, что сейчас «Барселона» - фаворит Лиги чемпионов вместе с «Баварией» и «Реалом».

Это был прекрасный вечер футбола, который, я считаю, останется в анналах футбольной истории, потому что я не думаю, что любая другая команда когда-либо достигала такого камбэка.

Это не было легко для них, но эта была хорошая и очень интенсивная игра. Она не была хороша технически, сравнительно с тем, что «Барселона» всегда показывала миру, но это причина, почему футбол прекрасный и странный – есть ситуации, которые никто не может предсказать.