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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Не очень приятно, что Барселона прошла дальше»

Наставник «Ювентуса» удивился победе «Барселоны» над ПСЖ

  • 09.03.2017 17:23
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  • 1 комментария
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ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
Тренер «Ювентуса» прокомментировал вчерашний камбэк «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» (каталонцы отыгрались после поражения 0:4 и добыли победу 6:1).
 
- При всем моем уважении к «ПСЖ», иметь «Барселону» в четвертьфинале не очень приятно. И да, я знаю, что мы до сих пор должны добраться туда сами.
 
То, что случилось с «Барселоной» в Париже, когда они проиграли 0:4, не случается каждый год или даже каждые 5.
 
Это нормально, что сейчас «Барселона» - фаворит Лиги чемпионов вместе с «Баварией» и «Реалом».
 
Это был прекрасный вечер футбола, который, я считаю, останется в анналах футбольной истории, потому что я не думаю, что любая другая команда когда-либо достигала такого камбэка.
 
Это не было легко для них, но эта была хорошая и очень интенсивная игра. Она не была хороша технически, сравнительно с тем, что «Барселона» всегда показывала миру, но это причина, почему футбол прекрасный и странный – есть ситуации, которые никто не может предсказать.
 

Источник — ТК Футбол

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