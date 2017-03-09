Николай ПАВЛОВ: «Все уже знают, кто вылетает, а кто - чемпион»

В 1992 году 38-летний специалист Николай Павлов, который возглавил «Днепр», занял в первом независимом чемпионате страны третье место. Недавно Николай Петрович объявил об окончании тренерской карьеры. Теперь появилось время ностальгировать и вспоминать, с чего все начиналось.

— Николай Петрович, в первом чемпионате независимой Украины вы вместе с «Днепром» завоевали бронзовые награды. Это факт, который вписан в историю. А каким тот первый, независимый, чемпионат был для вас по ощущениям? Каким лично вы его запомнили?

— В начале чемпионата «Днепр» возглавлял Евгений Мефодьевич Кучеревский, в апреле он уехал, я стал исполняющим обязанности, а следом за этим и главным тренером — четыре года. Естественно, мне запомнились эти годы, потому что это начало тренерской карьеры в любимом клубе, с которым я много добился как футболист. Мы сделали ставку на молодых ребят, поверили им — и не прогадали, завоевав в первом чемпионате бронзовую медаль. Помню, матч за третье место с «Шахтером» играли в Запорожье — выиграли 3:2.

— Формат турнира был удивительным и для участников? Всего полгода, две группы...

— Как только составы этих двух групп, по 10 участников в каждой, стали известны, то все считали: кто попал в группу к «Динамо», тому не повезло. «Динамо» по всем показателям было на голову сильнее других команд. Мы как раз и оказались в одной группе с киевлянами... Думаю, если бы бы-ли в другой группе, то вышли бы в финал и сражались за золотые медали, как «Таврия».

— А кто вас главным тренером «Днепра» тогда назначал?

— Леонид Данилович Кучма в то время был директором «Южмаша», а команда принадлежала заводу. Как правило, президентом клуба был тот, кто был директором завода. Так что да, меня назначал Кучма, который приезжал на базу.

— Говорят, игроки в то время вас за глаза называли «маленьким Сталиным». Откуда это пошло?

— Я узнал об этом прозвище позже. Пошло еще с тех времен, как я работал в никопольском «Колосе». Когда-то наша команда сыграла договорную игру. Я почувствовал что-то неладное. И после игры сказал, что кое с кем мы работать больше не будем — отчислил, по-моему, пять человек. Сказал: «Извините, ребята, моя команда так играть не может». Да, у меня были только подозрения и не было доказательств, но я поступил жестко. А прозвище с тех пор со мной осталось.

— Где хранится ваша бронза-1992?

— Дома. Дети и жена организовали для меня одну комнату, так называемый музей, я называю его офисом. Там собраны все награды, подарки, мячи... Сейчас за офис отвечает мой старший внук Ваня, контролирует весь процесс.

— Сторонником какого формата чемпионата вы являетесь?

— Для Украины с ее географией, мне кажется, 16 команд — это минимум. И игры в два круга вполне достаточно для того, чтобы проводить нормальный учебно-тренировочный процесс и выявить сильнейшего по итогам чемпионата. Главное, чтобы по ходу чемпионата регламент не менялся.

— Что думаете об изменениях формата в нынешнем сезоне?

— Мне он категорически не нравится. Потому что все уже знают, кто вылетает, а кто — чемпион. Не осталось никаких загадок после первого этапа, никакого сюжета. Вроде бы хотели зрелищность поднять... Но это разве что для тех команд, которые вверху таблицы. А остальные все от этого только потеряли. Первый же чемпионат в таком формате показал его несостоятельность.