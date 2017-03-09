Украина U-17 расписала мир с хорватами

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 17 років звела до нічиєї другий товариський матч з однолітками з Хорватії під час навчально-тренувального збору «синьо-жовтих» на балканській землі.

Друга контрольна зустріч юнацьких збірних Хорватії та України серед гравців до 17 років пройшла за протилежним сценарієм до першого спарингу цих команд.

Цього разу саме хорватська збірна вийшла уперед у рахунку у першому таймі і протягом тривалого часу утримувала мінімальну перевагу на табло. Хоча гострих моментів біля воріт «шашкових» вистачало. Зокрема, тільки один Супряга мав дві стовідсоткові нагоди засмутити суперників, але хорватський воротар діяв надійно у рамці.

У цілому, підопічні Сергія Попова були не такими активними в атакувальній фазі, як у першому спарингу з хорватами. Але чого у наших хлопців не відбереш, так це неймовірного бажання досягти позитивного результату. Українці проявили характер на футбольному полі, і в останній десятихвилинці Приходько, який вийшов на заміну у другому таймі, відновив статус-кво – 1:1.

Товариський матч

Хорватія U-17 – Україна U-17 – 1:1

Голи: Батуріна (34) – Приходько (72).

Попередження: Мікуліч (9), Благаїч (76) – Ісаєнко (64), Ващишин (74).

Вилучення: Ващишин (80+1, друге попередження).

Хорватія: Клеменчіч (Бутіган, 41) – Періч (Чово, 60), Мікуліч (Ернст, 41), Вушковіч, Леш, Любіч (Павлак, 41), Благаїч (Пудіч, 53), Марін Мартіновіч, Батуріна, Марко Мартіновіч, Капітановіч.

Україна: Лтайф Дані – Мельник (Слива, 41), Снурніцин, Супряга (Холод, 58), Кащук, Цитаїшвілі, Харжевський, Волошин (Ващишин, 41), Мащенко (Ісаєнко, 59), Білошевський (Приходько, 41), Дмитрук (Малишкін, 41).