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Хаби АЛОНСО: «Не думал, что сложится такая замечательная карьера»

Испанский полузащитник «Баварии» рассказал о причинах завершения своей карьеры

  • 09.03.2017 16:05
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goal.com. Хаби Алонсо
© goal.com. Хаби Алонсо
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
 
«Это было непростое решение, но я думаю, что сейчас настало правильное время, чтобы принять его. Лучше завершить карьеру раньше, чем слишком поздно. Я чувствую себя хорошо, но думаю, что время пришло», - заявил испанец. «Я хотел бы завершить карьеру на самом высоком уровне. «Бавария» как раз и есть такой уровень. Я горжусь тем, что выступаю за «Баварию» и являюсь частью этой большой семьи».
 
Алонсо выступает за «Баварию» с лета 2014 года. Своей игрой полузащитник помог Рекордмайстеру выиграть два чемпионата и один Кубок Германии.
 
«Бавария» благодарит этого великолепного игрока и человека, который замечательно представлял «Баварию» как на поле, так и за его пределами. Хаби Алонсо - один из величайших игроков в современном футболе. За свою карьеру он выиграл всё, что можно было выиграть. Помимо этого он выдающаяся личность, футбольный джентльмен», - сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
 
Победитель Лиги чемпионов 2005 и 2014, чемпион Испании 2012, чемпион Европы 2008 и 2012, чемпион мира 2010 - вот лишь неполный список титулов Хаби Алонсо. «У меня была очень насыщенная карьера. Я выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». Это четыре великолепных клуба. В сборной я тоже пережил много приятных моментов. Я и не думал, что у меня сложится такая замечательная карьера».
 

Источник — ФК Бавария

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