Олег ОРЕХОВ: «Оба пенальти в ворота ПСЖ сомнительные»

По мнению Олега Орехова, ни один из пенальти, назначенных в матче «Барселона» - ПСЖ (6:1), не был стопроцентным.

«Что касается первого эпизода, то фола на Неймаре, на мой взгляд, не было. Таким было и изначальное решение Дениза Айтекина, но после подсказки арбитра за воротами он изменил свое решение, указав на точку. Я считаю, что игрок ПСЖ правила не нарушал, а Неймар сам искал столкновения. Защитник споткнулся, потерял координацию, а бразилец этим воспользовался, хотя мог уйти от столкновения. Под фол по неосторожности этот эпизод также не тянет, поскольку игрок не делал никакого технического приема, не закрывал траекторию сопернику.

Второго пенальти тоже могло не быть. Хотя тут ситуация 50 на 50. Все-таки защитник рукой коснулся Суареса. В то же время не могу сказать, что уругваец симулировал. Скажем так: оснований назначать пенальти во втором эпизоде было больше, чем в первом. Но если мы говорим, что футбол – контрактный вид спорта, то Суарес, чувстсвуя небольшое касание, провоцирует свое падение. Он не пытается сыграть в мяч, он за счет контакта пытается заработать наказание для соперника. Считаю, если бы в этом эпизоде арбитр не назначил пенальти, то никто бы его не осудил», - резюмировал Орехов.