Наставник сборной Украины посетил матч Барселона - ПСЖ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ. Кроме того, в Испании Шевченко встретился с Ариедо Брайдой, который занимает пост директора «Барселоны» по международным трансферам, и является другом украинского специалиста.
Источник — Sport.ua
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