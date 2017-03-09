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Наставник сборной Украины посетил матч Барселона - ПСЖ

Андрей Шевченко стал свидетелем великолепного футбола на «Камп Ноу»

  • 09.03.2017 15:48
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ. Кроме того, в Испании Шевченко встретился с Ариедо Брайдой, который занимает пост директора «Барселоны» по международным трансферам, и является другом украинского специалиста.
 

Источник — Sport.ua

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