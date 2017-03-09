Украинский вратарь «Буде-Глимт» Сергей Погорелый поделился мнением об отечественной спортивной журналистике.

– Какие самые нелепые вопросы вы слышали от украинских журналистов?

– «Расскажите, как вы забили гол?». Идет полуторачасовая трансляция поединка, плюс превью и десять повторов забитого мяча. И что должен ответить футболист? Я не понимаю.

Ладно бы еще он для болельщиков на стадионе говорил: «Дорогие друзья, для тех, кто на 53-й минуте отходил, или отвернулся, или доставал семечки из кармана – я рассказываю, как забил гол».

– Что нужно спрашивать журналистам у футболистов после игры? О сумме контракта, или о том, где будете праздновать победу?

– Пусть даже спросят, где будут праздновать победу, куда подъезжать (улыбается). На самом деле, нужно чувствовать дух игры, когда и что происходит, и отталкиваться от этого.

Еще один шикарный вопрос: «Вы забили сегодня шикарный гол, отрабатываете ли это на тренировках?». Ну это же смешно. Интервьюер должен быть как дирижер, управлять беседой.

– Однажды у вас брали флэш-интервью во время игры за «Таврию». Вы сказали, что в ваши ворота арбитр честно поставил пенальти. И за это после игры вы получили нагоняй от тренера. Это правда?

– И не только от тренера. Все руководство клуба критиковало. Но я не могу сказать на «черное» «белое». Там действительно был пенальти. Олег Романович (Лужный), в свойственно для себя форме, «пожурил» меня: «Надо говорить, что ничего не было, а там пусть разбираются».

Также считаю глупо спрашивать у футболиста был пенальти, или не был. На глупый вопрос тяжело ждать умный ответ.

– Вы читаете комментарии в Интернете?

– Нет, но есть ребята, которые общаются с болельщиками в сети. Мне передавали то, что обо мне говорят. Пусть пишут, я тоже могу обложиться бутербродами, взять пиво и сидеть печатать. Они имеют на это полное право.