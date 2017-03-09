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ПСЖ сделал только 4 точные передачи с 85-й минуты

Три из них - розыгрыш мяча с центра поля

  • 09.03.2017 15:05
  • 594 просмотров
  • 1 комментария
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ПСЖ сделал только 4 точные передачи с 85-й минуты

С 85-й минуты игроки ПСЖ смогли исполнить лишь три точные передачи, что говорит о полном доминировании «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Интересно, что три из четырех передач игроки ПСЖ сделали при розыгрыше мяча с центра поля после пропущенных голов.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    moznaz
    online
      moznaz, 09.03.2017 15:25
    +2
    а Барселона зробила 7 ударів у ствір воріт)))
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