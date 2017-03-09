ПСЖ сделал только 4 точные передачи с 85-й минуты

С 85-й минуты игроки ПСЖ смогли исполнить лишь три точные передачи, что говорит о полном доминировании «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Интересно, что три из четырех передач игроки ПСЖ сделали при розыгрыше мяча с центра поля после пропущенных голов.
Источник — Sport.ua
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