У Бойко в Малаге вновь сменился тренер

все верно. На усмотрение арбитра. Но мы с Вами знаем , как судят Барселону ;)

Что думаете по счету?

"Завтра его еще взбрызнут" )))) ух и конь

Понятно что на усмотрение арбитра, только очень много усмотрений арбитра было в сторону Барсы.

А кто раздает пасы тому же Неймару?

псж получил по заслугам.тянули весь матч время.другое дело,что справедливость не всегда торжеству...

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