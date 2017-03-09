У Бойко в Малаге вновь сменился тренер

Шанс бороться за место в основе «Малаги» вскоре получит Денис Бойко. Клуб украинца объявил о смене главного тренера. Марсело Ромеро нашему киперу не доверял, ведь ни разу не выпустил на поле в матчах. 40-летний наставник возглавил «анчоусов» 28-го декабря. С тех пор команда под его руководством провела 10 матчей, добыла лишь одну победу, две ничьи и потерпела семь поражений. 15-е место в чемпионате Испании не устраивало руководство клуба, поэтому было решено освободить коуча. Несколько часов понадобилось «Малаге», чтобы найти преемника. Им стал 53-летний Мичел, последним местом работы которого был «Марсель».
Источник — ТК Футбол
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