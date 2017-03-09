Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

У Бойко в Малаге вновь сменился тренер

Украинский футболист может получить шанс проявить себя в испанском клубе

  • 09.03.2017 15:15
  • 302 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УЕФА. Мичел
© УЕФА. Мичел

Шанс бороться за место в основе «Малаги» вскоре получит Денис Бойко. Клуб украинца объявил о смене главного тренера. Марсело Ромеро нашему киперу не доверял, ведь ни разу не выпустил на поле в матчах. 40-летний наставник возглавил «анчоусов» 28-го декабря. С тех пор команда под его руководством провела 10 матчей, добыла лишь одну победу, две ничьи и потерпела семь поражений. 15-е место в чемпионате Испании не устраивало руководство клуба, поэтому было решено освободить коуча. Несколько часов понадобилось «Малаге», чтобы найти преемника. Им стал 53-летний Мичел, последним местом работы которого был «Марсель».

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.