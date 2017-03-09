А оно нам надо?

Это один из случаев, когда тема была предложена автору редакцией. Сразу же честно предупредил, что она кажется мне слишком объемной и многоуровневой, а ответ на вопрос, заявленный в ней – слишком банальным и неутешительным.

Немного погодя, решил, впервые за десять лет, использовать помощь зала. Дело в том, что у нас в Одессе все это время существует свой Клуб любителей игры. Не следует понимать это так, что в него входят сплошь клоны Юрича и апологеты его «учения». На самом деле, это самые разные люди, которых объединяет любовь к футболу, и у каждого она неповторимо своя.

Так вот, я провел на Клубном Форуме опрос на данную тему. Всегда проще и понятнее разбираться в чем-либо на конкретном примере. Мы возьмем пример стадиона «Черноморец». А что, по-моему, вполне типичный образчик падения зрительского интереса к футболу в стране.

Здесь я предлагаю Вам ознакомиться с развернутым срезом мнений десяти человек, активно откликнувшихся на мою просьбу. А дабы у кого-нибудь не сложилось впечатления, что это все придумал Черчилль в восемнадцатом году, перечислю их поименно, в порядке поступления ответов:

Василий Константинов (33 года), Сергей Левчук (30 лет), Андрей Здех (39 лет), Вадим Семененко (30 лет), Юрий Старов (32 года), Денис Царенко(35 лет), Владимир Воронков (36 лет), Александр Смирнов (51 год), Игорь Швец (57 лет), Олег Мысака (36 лет). Как-никак, почитай соавторы.

Для того чтобы предложить решение проблемы, сначала необходимо определить причины ее возникновения. Итак, почему зритель перестал ходить на футбол в Одессе? Я использую здесь собирательный образ зрителя, опираясь на мнения десяти любителей футбола.

Самая главная причина - уровень футбола, показываемый командой. Отсутствие турнирных задач. Скучное и вялое "пинание мячика". После просмотра качественного футбола по телевизору (я про уровень футбола), тратить свое время на просмотр "абы-чего" не хочется совершенно…

Раньше все же у нас был костяк команд, которые достойно представляли Украину в Европе, о которых сейчас остались лишь приятные воспоминания. Соответственно, зрелища какого-то сегодня ждать не приходится, когда раньше «Чирик» боролся за зону Европы с грандами украинского футбола, то теперь эта борьба с утопающими…

В первую очередь - снижение уровня чемпионата в целом, и как следствие - уровня команд, выступающих в нем. Тот случай, когда в основных составах выходят игроки, которые должны играть в cоставах U-21, соответственно не показывающие той игры, которую показывали эти команды еще 3-4 года назад. Ведь что нужно обыкновенному зрителю - зрелище. А, к сожалению, наша доморощенная молодежь на сегодня не в силах показать этого…

Я, если и ходил на матчи «Черноморца», то в основном только на топовые, где можно было и на соперника посмотреть и атмосферу почувствовать. А когда в стране начались всем известные события, когда упал как уровень чемпионата, уровень команды, так и уровень безопасности, то желание посещать даже топовые матчи, да и в целом следить за укрофутболом пропало напрочь…

После полного разочарования от падения уровня топовой команды Лиги до заурядных дублеров среди молодежных команд, пришел интерес к некоторым исполнителям... И если на фоне хороших команд (пока еще) Динамо, Шахтера, Зари действительно может быть интересно, то битвы с Олимпиком, Зиркой, Сталью - это таки зрелище не для слабонервных... Иногда может сгладить впечатление добытый результат, а если и его нет - то вопрос о напрасно потерянном времени таки стучит в голове...

Я перестал ходить на футбол только потому, что наша команда перестала ИГРАТЬ в футбол. А то, что я вижу, это совсем другой вид спорта в моем понимании. Для меня эталон «Черноморца» был при Прокопенко . При Григорчуке было неплохо, при существующих на тот момент финансовых проблемах , хоть и не комильфо , но после жуткого «Черноморца» при Альтмане это был глоток свежего воздуха. Сейчас же …

Подытожим. Причина №1 – резкое падение уровня игры команды. Ну, положим, турнирные задачи у нее имеются и, в нынешних условиях, они могут показаться даже вполне амбициозными. Но что дальше, Дава, что дальше? Куда мы собираемся, даже завоюй «Черноморец» вожделенную путевку в Европу? Увидеть Лондон и умереть? Глядя на него через Ла-Манш…

И это происходит на фоне визуальной доступности футбола гарантированно высокого качества – по ТВ и интернету. Правда, отдельные матчи с сильными соперниками еще могут вызвать какой-то интерес. Но и он относителен: на «Шахтер» в Одессе в этом сезоне пришло 13 тысяч человек, на «Динамо» - 9 тысяч, на «Зарю» - менее четырех тысяч.

Следует отдать должное УПЛ: новым форматом чемпионата она пытается хоть как-то оживить зрительский интерес. Мне вот на днях звонил знакомый посоветоваться: а может, стоит-таки ходить на матчи Первой шестерки (разумеется, если мы туда выйдем)? Что я мог ему сказать: смотри заключительную игру второго круга в Киеве с «Динамо» и делай выводы сам. Ведь фактически она может приобрести тот же статус.

Станет ли лично для меня дополнительным стимулом двухкруговой турнир шестерки лучших? Пожалуй, да. На первых порах, а там поглядим. Даже несмотря на фактическое отсутствие конкуренции за чемпионство. Я ведь просмотрел все матчи претендентов на ПШ. И могу ответственно заявить: это уже хоть что-то. А местами даже вполне смотрибельно.

Другое дело, что половина участников верхнего финального турнира априори не имеют родных стен, и потому их зритель и теперь будет ходить лишь на избранные игры. О «Черноморце» сказано выше. Болельщики «Динамо» избалованы матчами более высокого уровня. Остается «Александрия».

Между прочим, очень интересный пример, который предлагаю использовать в качестве противовеса «Черноморцу». Ведь, согласитесь, практически ничего из того, что мы «инкриминировали» одесской команде, на александрийскую не распространяется.

Если одесситы сравнивают с более благополучными временами, то «Александрия» вряд ли пережила столь резкий упадок. Скорее наоборот, уж в спортивной составляющей ее акции точно пошли в гору. Другое дело, что это происходит в условиях падения общего уровня чемпионата. Тут и отдельно взятый бег на месте может сойти за прогресс, если очень захотеть.

Так или иначе, а недавние возвращенцы из первой лиги уже успели дебютировать в Европе, а нынче замахнулись на Вильяма нашего Шекспира, почуяв близость «бронзы». Так что там у них со зрителями на стадионе?

А ничего особенного – немногим более двух тысяч, в среднем. При том, что на выезде на «Александрию» ходит, в среднем же, на тысячу больше народу. А вместимость ее домашнего стадиона «Ника», на секундочку, составляет семь тысяч человек. И ни о каком ощутимом падении уровня игры никто вроде бы не говорит?

Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам (надеюсь, никто не примет это на свой счет). Что предлагают мои собеседники: как можно вернуть зрителей на стадион «Черноморец», если пытаться решить именно эту проблему?

Возвращение финансирования клубов на уровень 2012-2013 годов. Как следствие - привлечение качественных игроков и тренеров, в т.ч. легионеров (болельщики (не фанаты) в любом случае ходят смотреть на звезд) - повышение уровня игры клубов (болельщикам нужно зрелище) - рост конкуренции во внутреннем чемпионате (болельщикам нужна интрига) - конкурентоспособность на европейской арене (болельщикам нужны победы)…

Для этого должен наступить порядок в клубе…

Должна появиться кадровая стабильность в команде... Ведь нравятся таки персоналии, а если они еще и рисунок создают... Ну не будет собирать стадионы команда, меняющая 10-15 человек за полгода... При этом, с учетом реалий - засветившийся игрок скорее всего свалит - нужен рулевой который, будет удерживать корабль на плаву... Является ли этим человеком Бабич? Изначально думал, что нет, а теперь не знаю... В общем, может у Бабича и получится... Ну, если определило руководство Черноморца, что надо играть за миску супа, то хоть ее обеспечьте... А то увидят, что получается, решат, что и полмиски хватит, или полтора половника...

Команда должна играть в футбол, а не заниматься легкой атлетикой с элементами единоборств. Пусть тренеры дадут нашим пацанам играть, а не «отрабатывать», и я, если это почувствую, опять протопчу дорогу на стадион. А пока в прошлом году летом мы с внуком пошли на базу Черноморца посмотреть на тренировку, Бабич в основном кричал: ставьте жестче ноги, жестче корпус, не дай, не пропускай, и т.д. Это, конечно, тоже нужно, но ведь и играть когда-то надо…

Боюсь, что возвращение уровня финансирования клубов – утопия, даже если речь идет о бюджете «Черноморца», в число лидеров, в этом смысле, никогда не входившего. Нравится нам это, или нет, но наши семь тучных лет уже прошли – на очереди семь тощих.

О том, каков порядок в клубе, мне судить сегодня сложно. Но, в сравнении с некоторыми клубами УПЛ, его уж точно больше. А серьезный рост уровня команды возможен лишь в турнире серьезного уровня, каковым нынешний ЧУ, увы, не является.

Насчет кадровой стабильности и миски супа, согласен однозначно. Но это лишь фундамент для возведения нового здания, которое покупатель должен счесть привлекательным для жилья.

А вот что касаемо легкой атлетики с элементами единоборств, тут подписываюсь под каждым словом. Возможно, над главным тренером команды чересчур довлеет его игроцкая карьера центрального защитника. А может быть, он решил, что с таким подбором игроков ради достижения результата зрелищностью стоит пренебречь.

Насколько этот последний месседж применим к нынешней «Александрии» - судить ее болельщикам и тем, кто пристально следит за игрой команды. А для одесситов всегда было немаловажно, чтобы их команда на поле играла, а не мучалась. Когда-то нам это прививали Алескеров и Прокопенко, еще не так давно об этом же напомнил Григорчук.

Но только не поедут сегодня в Одессу тренеры такого уровня. Маємо те, що маємо. Между тем, на мой личный взгляд, смещение акцентов в сторону зрелищной игры способно привлечь на трибуны большее число зрителей даже сейчас. Все верно: зрителю нужна зрелищность. Пусть даже недостаток мастерства компенсируется при этом избытком желания.

Но это уже совсем другой разговор: об украинской футбольной ментальности, и в свое время отчего-то он не вызвал особого интереса у читателей. А этот позвольте прервать на середине, дабы не перегружать Вас окончательно. Мы продолжим через несколько дней, если на то будет воля редакции, чья инициатива, выходит, невольно оказалась наказуемой.