Дентиньо и Шевченко не готовятся к матчу против Зари

Дончане продолжают подготовку к центральному матчу 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Утром 9 марта команда собралась на УТК им. Банникова. Перед началом тренировки Паулу Фонсека провел небольшое теоретическое занятие, после чего футболистов ждала сессия на поле. В течение двух часов «горняки» выполняли тактические упражнения, а завершили работу двусторонкой на все поле.
Отсутствует в общей группе травмированный Дентиньо. Также небольшое повреждение получил Никита Шевченко. Вратарь тренируется по индивидуальной программе.
Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист».
Источник — ФК Шахтер
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