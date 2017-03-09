Дентиньо и Шевченко не готовятся к матчу против Зари

Дончане продолжают подготовку к центральному матчу 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Утром 9 марта команда собралась на УТК им. Банникова. Перед началом тренировки Паулу Фонсека провел небольшое теоретическое занятие, после чего футболистов ждала сессия на поле. В течение двух часов «горняки» выполняли тактические упражнения, а завершили работу двусторонкой на все поле.

Отсутствует в общей группе травмированный Дентиньо. Также небольшое повреждение получил Никита Шевченко. Вратарь тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист».