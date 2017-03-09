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Дентиньо и Шевченко не готовятся к матчу против Зари

Донецкий «Шахтер» провел тренировку на Банникова

  • 09.03.2017 14:47
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Дончане продолжают подготовку к центральному матчу 21-го тура украинской Премьер-лиги.
 
Утром 9 марта команда собралась на УТК им. Банникова. Перед началом тренировки Паулу Фонсека провел небольшое теоретическое занятие, после чего футболистов ждала сессия на поле. В течение двух часов «горняки» выполняли тактические упражнения, а завершили работу двусторонкой на все поле. 
 
Отсутствует в общей группе травмированный Дентиньо. Также небольшое повреждение получил Никита Шевченко. Вратарь тренируется по индивидуальной программе. 
 
Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист».
 

Источник — ФК Шахтер

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